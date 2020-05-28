雲林豪雨低窪水深逾20公分 斗六民宅慘淹住戶無奈
雲林縣今天清晨降下豪雨，部分低窪地區淹水超過20公分，斗六市也有部分民宅進水，住戶一夜未眠，除在門口墊沙包，也把家具墊高，所幸早上雨勢趨緩，淹水才逐漸消退。
雲林縣今天清晨降下豪雨，部分低窪地區水淹超過20公分，斗六市鎮北路部分民宅進水，住戶一夜未眠，與雨水搏鬥，直到今天早上雨勢稍停，淹水才逐漸退去。
民宅住戶相當無奈，其中一名屋主表示，雖然在門口堆沙包，水還是一直湧入屋內，這裡只要下雨就一直都有這種現象，所以下大雨就整晚沒辦法睡覺，要一直用各種方法把家具墊高。
住戶們也呼籲中央或當地政府能傾聽民眾心聲，讓當地人擺脫淹水夢魘。
雲林縣水利處長許宏博接受媒體聯訪時表示，雲林縣雨勢今天凌晨集中在斗六、林內等地區，屬於豪雨等級，所以低窪地區出現淹水，所幸雨停後，持續退水。
另外，雲林縣虎尾鎮堀頭里三姓公廟附近因地勢低窪，每逢豪雨必淹，堀頭里長今天凌晨接到淹水警示，立刻在現場拉起封鎖線，提醒往來民眾。
雲林縣長張麗善今天早上除指示相關單位緊急支援，也告知虎尾居民已有相關工程正在進行，未來淹水情況將改善。
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