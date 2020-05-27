快訊

美國務院宣布香港已無法自治 將衝擊美對港貿易特殊待遇

雨炸員林多路慘淹 高中校園水淹腳踝

中央社 / 彰化縣27日電

彰化縣今天出現強降雨，下午還有大雷雨，員林市多條道路出現積、淹水情形，員林高中水淹腳踝，學生只好打赤腳涉水，但居民指出，員林排水系統進步很多，雨停後淹水就退了。

彰化縣部分鄉鎮市今天出現短時強降雨，雨勢讓員林高中發生積水情形，黃水淹沒校園地面，高度約到腳踝，整個校園彷彿成為水鄉澤國，學生只好赤腳涉水，但淹水情形並非遍布整個校園。

另外，員林市新生路、中山路二段、靜修路、三角公園、育英路、大同路、南平街等處也發生積、淹水情形，民眾透過網路社團回報「建議繞道」，網友紛紛說：「可以玩水了」、「有夠誇張，不是只有高雄淹水嗎」。

對於員林多處淹水，有民眾表示，火車站附近周圍跟以前一樣必淹，不是排水做不好，而是太突然，以前淹到小腿，也有人認為雨停不到20分鐘淹水就退、員林的排水其實進步很多。

淹水

延伸閱讀

疫情趨緩加強治安 彰化縣12個派出所所長大風吹

旅德舞者彰化生根 狂想劇場在員林演藝廳開放對談

2020時力彰化政黨票破5萬5 看好下屆縣議員席次增3倍

員林圖書館設紫外線圖書除菌機 民眾借書還可參加抽獎

相關新聞

中橫便道23公里處德基路段落石坍方 阻礙交通

連日大雨，今天下午4時許，中橫便道23公里處德基路段因落石坍方，阻礙交通，今日下午4點半的班次延後放行，公路總局二工處谷...

滂沱大雨過後 高雄副市長李四川：清淤治水見效

高雄市小港、前鎮等區今早3個小時雨量高達250毫米，又逢大潮，高雄市有15地點積淹水，雨停後不久路面積淹水立即消退，負責...

影／彰化豪雨淹水車輛拋錨 員林市區險象環生

彰化縣今天下午一場豪雨造成員林市區、山腳路一帶淹水，甚至有車輛拋錨，連警消都出動圍起封鎖線，由於連日間歇性豪大雨，用路人...

連日豪雨菜價上揚 小黃瓜漲幅驚人、葡萄荔枝怕裂果

連日大雨，菜農與果農嚴防豪雨，彰化縣溪湖果菜市場菜價也上揚，小黃瓜從每公斤38元批發價漲到52元單日漲幅高達百分卅四，胡...

影／擔心雨彈釀災 台中這區居民備水匣門物品架高成奇景

今天受鋒面影響，中央氣象局分別對南部、中部地區發布豪雨、大雨特報。台中市烏日區中興大排護岸去年五月遭豪大雨沖毀20公尺，...

台南3層樓高路樹倒 壓斷電桿、毀2車

台南市南區中華南路二段300巷附近公園旁一株高約三層樓高的菩提樹上午6時應聲倒塌，當場壓毀停在路旁停車格內二輛轎車，公園...

高雄治水成效 議員看法兩極：批「說大話」與肯定有功

豪雨再度襲擊高雄，從昨晚到今上午豪雨又造成市區部分路段積淹水，高雄市議會上午排定農林、水利部門質詢，民進黨議員林富寶、林...

高雄連周豪大雨 57校傳災情、災損超過2400萬

高雄市連日豪大雨侵襲，教育局校安中心統計從5月23至27日校園災損狀況，共有高中職2校、國中11校、國小44校，合計57...

豪雨致梓官國小積水 教育局勘災補助改善長久排水問題

高雄市又降下豪大雨，梓官國小由於地勢較為低窪，排水設施不良，豪雨造成學校中庭大門前、操場、地下室淹水。教育局長吳榕峯今天...

大雷雨襲屏東沿海地區 屏鵝公路水底寮段北上暫封路

受梅雨鋒面影響，普遍有短暫陣雨或雷雨發生，屏東縣沿海多個鄉鎮市上午降下大雨，獅子、枋山、林邊、枋寮、佳冬、琉球等鄉，3個...

影／高雄下大雷雨又淹 韓國瑜進防災中心指揮

高雄市今天凌晨雷雨交加，大雨下不停，高雄市防災應變中心今早八點半進入二級開設，韓國瑜臨時取消到美濃觀光局活動，改到應變中...

路樹倒塌壓毀2車 黃偉哲：淺根樹將優先檢視

豪雨路樹又倒塌！台南市南區中華南路二段300巷附近公園旁，一棵菩提樹在今天上午6時應聲倒地，壓毀停在路旁停車格內的2台轎...

熱門新聞

大雨下不停 南橫預警封閉 旗津、前鎮列一級淹水警戒

侯友宜：新北市宣布解封室內外人數限制及卡拉OK

高雄豪雨 三國通道匝道淹水封閉中

來當微電影主角 台中少年警察隊邀學子一起「shoot」

疑種苗出包害減產 埔里百香果農怒、農委會要查

竹縣五峰鄉甜桃正值產季 周末辦展售會促銷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。