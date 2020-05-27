雨炸員林多路慘淹 高中校園水淹腳踝

彰化縣今天出現強降雨，下午還有大雷雨，員林市多條道路出現積、淹水情形，員林高中水淹腳踝，學生只好打赤腳涉水，但居民指出，員林排水系統進步很多，雨停後淹水就退了。

彰化縣部分鄉鎮市今天出現短時強降雨，雨勢讓員林高中發生積水情形，黃水淹沒校園地面，高度約到腳踝，整個校園彷彿成為水鄉澤國，學生只好赤腳涉水，但淹水情形並非遍布整個校園。

另外，員林市新生路、中山路二段、靜修路、三角公園、育英路、大同路、南平街等處也發生積、淹水情形，民眾透過網路社團回報「建議繞道」，網友紛紛說：「可以玩水了」、「有夠誇張，不是只有高雄淹水嗎」。

對於員林多處淹水，有民眾表示，火車站附近周圍跟以前一樣必淹，不是排水做不好，而是太突然，以前淹到小腿，也有人認為雨停不到20分鐘淹水就退、員林的排水其實進步很多。