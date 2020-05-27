海線學校積水嚴重 高市府估災損逾2400萬元

高雄市今天清晨的傾盆大雨造成不少海線學校淹積水，永安國小行政辦公室積水約20公分，教職人員忙著打掃，梓官國小中庭也積水難排，市府教育局初估學校災損逾新台幣2400萬元。

永安國小校長謝瑞和告訴中央社記者，永安區地勢低窪，一直以來都有積淹水的問題，今天一如過去，早上校門到中庭及右側步道因積水15到20公分，小朋友避開大門改走左側停車場可免涉水，而中庭和步道的積水大約在雨停後約半個小時消退。

行政辦公室一如往常在大雨不停時架起防水閘門，但是效果有限，辦公室仍進水，教職人員也在雨後忙著打掃。

梓官國小曾姓總務主任表示，學校地勢低窪排水不佳一直是海線學校的問題，面對暴雨氣候型態要擴大排水道才能加速排水。

市府教育局長吳榕峯今天到梓官國小勘災，了解發電機滲水故障待修及需要整建排水工程，允諾補助梓官國小891萬元，全面解決梓官國小排水問題。

教育局指出，鳳山國小延續519災損，包括仁愛樓外牆龜裂、樓梯內漏水、忠孝樓頂樓積水等，都亟待加速改善，確保校園及師生上課安全。

教育局統計23至27日中午12時止，豪大雨造成的學校災損包括：:高中職2校、國中11校、國小44校，合計57校。

校園受損以車棚壓毀、校舍及天花板滲水、操場、教室及地下室淹水、電梯、柵欄機損壞等，災損回報金額逾2400萬元。至於梓官國小排水工程則是教育局另案撥款改善。