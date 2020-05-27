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豪雨重創嘉義荔枝裂果 農民盼政府伸援手補助

中央社 / 嘉義縣27日電

嘉義近日下豪雨，山區荔枝園出現裂果，今天農試所與農改場專家實地勘查了解原因；當地農民說，去年荔枝不結果，今年則是裂果，連兩年生產受損，希望政府給予補助。

受連下一週的大雨影響，嘉義竹崎鄉、番路鄉一帶的荔枝園，紛紛出現裂果情況，整片的荔枝園，先從中間的荔枝樹發生裂果，再蔓延到四周的荔枝，農民見狀也束手無策。

農委會嘉義農業試驗分所所長張哲瑋與台南區農業改良場研究員張汶肇今天在嘉義縣農業處人員陪同下，實地勘查裂果的情況及受損的面積。

竹崎農民陳益昌說，他繼承父親日治時代種植的荔枝園，這裡每株荔枝樹都比他老，品種屬黑葉荔枝，但去年荔枝不結果，今年則是果實裂了，連兩年生產受損，幸好去年有現金救助，希望政府今年也給予補助。

張哲瑋表示，荔枝裂果從果園中間的區域開始發生，是因為悶熱的關係，處理方式就是把裂果摘除，避免裂果產生病變，再影響其他果實；目前受損情況要進一步評估，是否符合「農業天然災害救助辦法」的救助規定。

嘉義縣農業處長許彰敏說，極端氣候影響農漁業生產，行政院農業委員會推動「農產業保險」，縣府也鼓勵農漁民投保，降低產物遭受天然災害損失。

今天嘉義縣長翁章梁、竹崎鄉長曾亮哲及竹崎鄉農會總幹事林孟怡等人，也與農試所人員一同到荔枝園看荔枝受損情形。

嘉義 農民 行政院

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