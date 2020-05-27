大雨滂沱積水盈尺 高市一國道北上匝道封閉
高雄市前鎮區草衙、金福路口國道北上匝道今天清晨4時起因排水孔阻塞積水，水深一度約30公分，警方到場拉起封鎖線封閉匝道，截至上午10時仍未恢復通車，南下匝道則不受影響。
高市前鎮區金福、草衙路口清晨4時因瞬間強降雨，造成現場路口積水約30公分，轄區前鎮警分局草衙所隨即趕往路口拉起封鎖線封閉現場通往國道北上匝道，截至上午10時仍封閉中，由於警方在現場交通指揮，車輛改道，並未造成車流量大塞。
警方表示，上午雨勢趨緩，現場積水雖略有消退，但因排水孔阻塞，且間歇性大雨不斷，積水仍有嚴重之虞，將待有關單位到場排除後再開放車輛通行。
另外，橋頭區橋新一路往省道方向上午7時起積水30公分。梓官區梓官路一巷上午7時起也因積水嚴重，警方前往拉起封鎖線封路管制，稍晚積水消退，就解除管制；鹽埕區七賢、興華街口上午8時30分起水深及腳踝，警方也到場拉起封鎖線並實施交通管制，積水隨後消退，於上午9時撤除封鎖線，解除管制。
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