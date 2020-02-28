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陳凝觀嗆只求媽祖就不要看醫生 陳揮文反問：憑什麼？

聯合新聞網 / 綜合報導
陳揮文在節目中反問陳凝觀憑什麼嗆顏清標。圖擷自<a href=YouTube " title="陳揮文在節目中反問陳凝觀憑什麼嗆顏清標。圖擷自YouTube ">
陳揮文在節目中反問陳凝觀憑什麼嗆顏清標。圖擷自YouTube

受到新冠肺炎疫情影響，大甲媽祖遶境是否延期引發社會討論。26日《年代向錢看》節目中，主持人陳凝觀砲轟鎮瀾宮董事長顏清標照常舉行活動，對此資深媒體人陳揮文就在廣播節目中反問陳凝觀：「你是憑什麼嗆他？」

26日《年代向錢看》節目中，主持人與來賓討論媽祖遶境一事，陳凝觀便向顏清標喊話，她表示自己從小也拜媽祖長大的，但生病時「你是去找媽祖求藥，還是找媽祖檢測」，要顏不要「有事政府要顧，沒事就是媽祖保佑。」陳認為一碼歸一碼，面對科學跟病毒，如果只要祈求媽祖，那顏都不要看醫生算了。

針對此一言論，陳揮文在廣播節目中表示看到陳凝觀說的話「蠻意外的」，因為祈求媽祖與面對病毒不是二選一，這樣嗆顏清標沒有必要，並反問：「顏清標有叫大家不要理會病毒嗎？顏清標有沒有講說你拜媽祖就好？他也沒有這樣講，你是憑什麼嗆他？」

面對病毒來襲，鎮瀾宮最終仍決定延期遶境，顏清標也在27日上午開記者會表示，已上香向媽祖稟報，待疫情撲滅再決定起假日期，全力配合政府防疫，而取消活動的經費，也全數捐給疫情中心做防疫使用。

大甲媽祖 新冠肺炎 顏清標 鎮瀾宮

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顏寬恒：中央讓廟方獨自承擔批評

大甲鎮瀾宮董事長顏清標昨天宣布遶境延期，顏清標的兒子顏寬恒隨即在臉書貼文，鎮瀾宮絕對願意配合中央疫情指揮中心一切的指示，全力配合防疫，但至今未收到指揮中心明確指示；中央政府讓廟方獨自承擔各界批評，不是對媽祖的基本尊重。

延期比停辦費事 顏清標：訪宮廟致歉頻挨罵

大甲鎮瀾宮昨天宣布延後遶境活動，廟方人士說，延期比停辦更費事，遶境的衣服、帽子等物資都已經準備好了，若延到秋冬才舉行，短袖衣服恐怕不適合，勢必要重做；若炎熱夏季舉辦，跟隨遶境的信徒容易中暑，沿途的餐飲、住宿也是一大考驗，還有遇到颱風的變數。

幕後／2關鍵人物居中穿梭 讓媽祖轉彎

防疫當前，大甲媽遶境出現戲劇性大轉彎。知情人士指出，「阿勇」和「阿中」兩大關鍵人物居間穿梭，讓鎮瀾宮董事長顏清標「知難而退」，化解可能一觸即發的防疫、宗教衝突，各方都付出相當的努力。

白沙屯媽進香暫緩 龍德宮提早回駕

疫情延燒，大甲媽取消遶境活動，已經出發遶境的桃園龍德宮昨宣布，奉四媽祖聖旨，遶境八天行程縮短為六天，提前在今天下午回龍德宮；苗栗白沙屯拱天宮昨也表示，媽祖婆以蒼生為念，暫緩三月廿四日出發的北港朝天宮徒步進香，待疫情控制後，再請媽祖擇日舉辦。

一通電話逆轉？大甲媽遶境延期

大甲鎮瀾宮董事長顏清標前天才宣布大甲媽遶境如期舉行，昨天改口宣布遶境延期。顏清標說，他已經上香稟告媽祖，沒必要再擲筊，「如果擲筊說要去怎麼辦」？目前最重要的是配合政府防疫，人民財產安全最重要，媽祖慈悲為懷，人民也期待平安，等疫情過後再擇期舉辦。

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