陳凝觀嗆只求媽祖就不要看醫生 陳揮文反問：憑什麼？

受到新冠肺炎疫情影響，大甲媽祖遶境是否延期引發社會討論。26日《年代向錢看》節目中，主持人陳凝觀砲轟鎮瀾宮董事長顏清標照常舉行活動，對此資深媒體人陳揮文就在廣播節目中反問陳凝觀：「你是憑什麼嗆他？」

26日《年代向錢看》節目中，主持人與來賓討論媽祖遶境一事，陳凝觀便向顏清標喊話，她表示自己從小也拜媽祖長大的，但生病時「你是去找媽祖求藥，還是找媽祖檢測」，要顏不要「有事政府要顧，沒事就是媽祖保佑。」陳認為一碼歸一碼，面對科學跟病毒，如果只要祈求媽祖，那顏都不要看醫生算了。

針對此一言論，陳揮文在廣播節目中表示看到陳凝觀說的話「蠻意外的」，因為祈求媽祖與面對病毒不是二選一，這樣嗆顏清標沒有必要，並反問：「顏清標有叫大家不要理會病毒嗎？顏清標有沒有講說你拜媽祖就好？他也沒有這樣講，你是憑什麼嗆他？」

面對病毒來襲，鎮瀾宮最終仍決定延期遶境，顏清標也在27日上午開記者會表示，已上香向媽祖稟報，待疫情撲滅再決定起假日期，全力配合政府防疫，而取消活動的經費，也全數捐給疫情中心做防疫使用。