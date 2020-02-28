防疫最重要 基隆慶安宮取消4/15遶境

中央社 / 基隆市27日電

因應武漢肺炎疫情，基隆慶安宮今天開會後決定配合中央政府政策，取消今年農曆3月23日（國曆4月15日）媽祖鑾轎遶境等系列活動。

慶安宮總幹事張如松晚間告訴中央社記者，慶安宮主任委員、總統府國策顧問童永上午召集副主委及數名委員開會商量後，決定取消包含媽祖鑾轎遶境、鑽鑾轎轎腳、歌仔戲謝神及祝壽典禮等媽祖聖誕系列活動。

張如松說，廟方原定要與信眾一同到中、南部邀各神明到慶安宮作客，也擔心人潮聚集，配合中央政策而取消。

據基隆市政府「基隆旅遊網」介紹，慶安宮又稱媽祖廟，座落在基隆市忠二路左側，為基隆最古老廟宇之一，是全省唯一供奉湄洲媽、泉州媽、漳州媽的媽祖廟，每年7月中元祭與3月媽祖生是年度盛事。

媽祖 基隆 遶境

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