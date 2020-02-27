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學者：宗教活動因防疫延後非首例 媽祖應會樂見

中央社 / 台中27日電
新冠肺炎疫情嚴峻，鎮瀾宮董事長顏清標今日宣布大甲媽祖遶境確定延後舉行，節省下來經費3000萬元昨天已捐給中央流行疫情指揮中心。聯合報系記者余采瀅／攝影
新冠肺炎疫情嚴峻，鎮瀾宮董事長顏清標今日宣布大甲媽祖遶境確定延後舉行，節省下來經費3000萬元昨天已捐給中央流行疫情指揮中心。聯合報系記者余采瀅／攝影

大甲媽遶境進香延期，宗教學者林茂賢今天指出，日治時期早有因霍亂等特殊情況，取消延期廟會活動的前例，宗教活動因應疫情延期舉辦，可以表現神明體貼信眾，媽祖應該也樂見。

大甲媽祖遶境進香活動為期9天8夜，長達340多公里，橫跨中部4縣市，年年吸引上萬信眾跟隨，今年因應武漢肺炎疫情延燒，原定3月19日起駕，前往新港奉天宮遶境進香，不過，遶境活動將延期至疫情結束，全力配合政府防疫。

知名宗教學者、台中教育大學副教授林茂賢今天在臉書發文指出，民俗活動取消或延期並非首例，以往台灣也曾經因二戰（戰爭空襲）和二二八事件（禁止聚眾）、蔣公逝世（哀悼）取消辦理，在日治時期，因霍亂等特殊情況取消延期廟會活動，已有前例可循。

林茂賢指出，若能延至疫情穩定後再舉辦，可以表現神明關懷、體貼信眾，更能避免群聚感染的風險，媽祖應該也會樂見，如有信徒染疫，都會陷媽祖於不義。

林茂賢接受中央社記者訪問指出，因應武漢肺炎疫情影響，預期今年參加遶境進香的人數本來就會減少，且宗教信仰對民眾有心靈療癒的作用，若是遶境進香活動成為疫情破口，媽祖也不樂見。

他指出，農曆九月初九是媽祖升天日，屆時如疫情減緩，氣候涼爽，大家一起跟著媽祖去遶境進香，更顯得有意義。

對於苗栗拱天宮、大甲鎮瀾宮都在今天先後宣布媽祖遶境進香活動延期，林茂賢也給予肯定，他說，因應疫情，宗教活動延期舉辦，政府、宮廟、人民都是三贏。

另外，鎮瀾宮昨天透露，許多民眾來詢問「疫情嚴峻，為何不取消」，廟裡電話被打爆。今天上午延期辦理遶境活動後，除了接到不少民眾詢問電話，確認是否為假新聞外，也有民眾對於昨天曾不理智謾罵員工感到抱歉，讓員工哭笑不得。

遶境 疫情 大甲媽祖

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