配合防疫 台南歸仁仁壽宮簡辦神明祝壽

台南市歸仁仁壽宮原定3月29日起要舉辦保生大帝聖誕活動，但在武漢肺炎疫情延燒情況下，今天宣布將取消繞境等所有群眾聚集的活動，僅保留在4月6日晚間的團拜祝壽。

仁壽宮主祀保生大帝，除了是著名的地標，也是地方主要信仰中心之一。原本將從3月29日起舉辦抄經、境內繞境、表演慶祝、平安宴、各角頭宮廟到仁壽宮祝壽等一系列的保生大帝聖誕祝壽相關活動。

廟方今天公告，只保留在4月6日晚間11時舉行的團拜祝壽，由管委會委員、地方上的里長、各角頭宮廟主委參加，人數約100人。其餘活動全部取消。

歸仁仁壽宮主委張鈴宏表示，相信保生大帝一定會認同廟方做法，配合武漢肺炎防疫工作，在此時取消大批民眾聚集的活動，共體時艱。

民進黨台南市立委王定宇特別在臉書上轉發這個訊息，對仁壽宮配合防疫的決定表示讚揚。他表示，也期待在自己選區裡的其他地方信仰中心可以參考辦理，一起度過武漢肺炎疫情難關。