大甲媽遶境延期 30億商機受影響

大甲媽祖遶境進香活動為期9天8夜，長達340公里路程，媽祖信徒創造的食衣住行經濟，台中市政府推估每年可創造新台幣近30億元商機，因應活動延後，媽祖遶境商機也隨之暫緩。

大甲鎮瀾宮遶境進香活動，年年吸引百萬香客相隨，媽祖起駕前，廟方舉辦各式活動，包含街舞比賽、媽祖之光演唱會、近千桌的起駕宴，以及媽祖抵達新港奉天宮後翌日會舉辦的祝壽大典。

大甲媽為期9天8夜的遶境進香活動，橫跨台中、彰化、雲林、嘉義4縣市，沿途許多信眾紛紛設置大小點心站，最能體現媽祖信徒的「人情味」，各式冷飲、西瓜、炒麵、包子等美食，提供香客免費食用，長達340公里的點心站彷如一長條的美食街。

台中市文化局長張大春表示，有周刊雜誌調查指出，大甲媽祖遶境進香可創造20至30億的商機，但是疫情期間防疫最重要，市府文化局配合舉辦的媽祖國際觀光文化節也取消。

往年遶境期間，多項大甲媽祖周邊商品推出，吸引許多媽祖粉絲購買收藏；信眾們也會捐款香油錢、為媽祖打造金牌等。跟隨媽祖遶境的香客們，除居住在香客大樓外，沿途的旅館往年也早早就被預訂一空。

為搶媽祖經濟財，許多品牌推出大甲媽祖聯名商品，礦泉水、酥餅、奶嘴通通有，大甲鎮瀾宮周邊夜市小吃、商店也因香客購買伴手禮、貢品祭拜媽祖，提袋率增加，「媽祖經濟學」從食、衣、住、行創造無限商機。