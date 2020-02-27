三峽紫微天后宮及淡水福佑宮 暫緩媽祖遶境

新冠肺炎疫情延燒，新北市府呼籲大型宗教活動暫緩或調整辦理規模，已獲得新北市道教會和佛教會與中國佛教會等支持；三峽紫微天后宮、淡水福佑宮也決定暫緩媽祖誕辰遶境活動。

新北市政府民政局今天發布新聞稿指出，民政局昨天拜訪三峽紫微天后宮，建議暫緩北三媽遶境活動，主委劉燕耀召開臨時管監委員會議後，決定延後活動至疫情控制後再行辦理，且會全力配合政府防疫措施。

民政局表示，有200多年歷史的淡水福佑宮，管理人謝安棋也同意將暫緩媽祖遶境活動，支持市府防疫政策。

民政局轉述新北市道教會理事長謝榮壽表示，道教會團體會員數達2700個，個人會員約有1萬8000人，將向會員溝通，洽請相關大型宗教活動配合調整、延後或取消。

民政局表示，中國佛教會理事長淨耀法師、新北市佛教會理事長如乘法師、中華佛教青年會理事長開善法師都表示，目前有些宗教活動在規中，但會支持市府防疫政策，並視疫情規畫備案，如所屬會員有辦理長時間人潮擁擠且密集接觸的活動，將會建議暫緩辦理。