影響50億商機你辦不辦？看懂鎮瀾宮續辦媽祖遶境兩難

摘要 1.全球武漢肺炎疫情日益升溫,義大利因此中斷了威尼斯嘉年華,南韓因為宗教集會成了疫情重災區。 2.不過,面對國外借鏡,大甲鎮瀾宮仍宣布將如期舉行媽祖進香遶境活動,引起外界對於此決定的正反討論。 3.作為「台灣地表最大遷徙活動」,據統計,大甲鎮瀾宮媽祖的遶境進香每年可帶來約50億元的商機,不過,在疫情延燒下的敏感時期,廟方若宣布如期舉辦活動,則必須承擔恐成為疫情擴大中心點的社會風險。

「To be or not to be, that is the question.」辦,或不辦,相信是大甲鎮瀾宮董事長顏清標和副董事長鄭銘坤目前心中最大的煩惱。

武漢肺炎(新型冠狀病毒疾病,縮寫COVID-19,通稱武漢肺炎)疫情迅速席捲全球,自2月21號以來短短72小時內,義大利就暴增上百例確診病例,接著更提早兩天結束、中斷年度觀光盛會「威尼斯嘉年華」,這是義大利官方50年來首度提早結束這項活動。

然而,鏡頭回到台灣,規模超過百萬人次、素有「台灣地表最大遷徙活動」之稱的大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動,則確認將如期於3月舉辦。台中鎮瀾宮董事長顏清標對外宣示:「大家免驚,媽祖會保護我們。」

三月瘋媽祖,是屬於台灣的「台式嘉年華」

面對疫情,鎮瀾宮為何照常舉行這場百萬人盛會?

九天八夜,超過百萬人參與,跨越4個縣市、21個鄉鎮市區,大甲鎮瀾宮媽祖的遶境進香,與麥加朝聖、梵諦岡耶誕彌撒齊名,被外界視為全球三大宗教盛事之一。美國媒體CNN形容:「這是全世界最受歡迎的一場健行。」

「三月瘋媽祖」已經是一場行之有年的「台式嘉年華」。但今年遇上肺炎疫情的非常時期,卻造成一場正反兩方的激辯。

「大規模活動,都有一定的風險在。」衛福部長、中央疫情指揮中心指揮官陳時中在例行記者會指出,有了南韓大型活動造成社群傳播的感染先例,的確讓政府對大型民俗非常擔憂,目前內政部正與相關宗教領袖會商中。

正反方激辯「愛你的是神,控制你的是人」

「小巨蛋能辦演唱會,為什麼遶境不能辦?」

因作為《通靈少女》主角原型爆紅的劉柏君,也在臉書上寫下「愛你的是神,控制你的是人,明知有染病風險卻不避,要神明保佑也太為難了,」表達她對宗教活動如期舉行的不認同。

媽祖研究專家、台中教育大學台灣語文學系副教授林茂賢更在臉書上指出,疫情期間,大型活動舉行與否,不應仰賴「神明將會保佑」,或憑「自己感覺」,應聽從專家建議,神明慈悲,可體諒信徒無奈。

面對疫情,並已有部分宮廟採取應變措施,例如台東關山天后宮決定暫緩有60年歷史的會香活動,彰化縣南瑤宮七天六夜進香也縮短成兩天一夜,台北市松山慈祐宮則取消北港赴會。

這些案例顯示,民俗實務上,其實宮廟有一定程度自主權。

但也有部分人認為,如果小巨蛋內的萬人演唱會可照常舉辦,為何用不同標準限制民俗活動,是否有歧視民俗之虞? 甚至依傳染病防治法第三十七條,地方主管機關其實在傳染病發生時,有權限制集會活動,政府應明確作出指示,不該用道德和輿論壓力箝制宮廟。

遶境取消與否,除了民俗背後更有經濟上的兩難

一邊是百萬信眾的期待,一邊是疫情控制的考量,鎮瀾宮目前選擇面向信眾的期待,強調相信政府防疫政策。

但其實鎮瀾宮面對的,不只是民俗上的兩難,更是經濟上的兩難。

根據鎮瀾宮曾公布的數字,近年在九天八夜遶境進香期間,可收到2000至2400萬的香油錢,占全年香油錢收入的1成5,收到的金牌超過2000面,市價約177萬元。鎮瀾宮地下室便放著一尊由信徒捐獻的金牌鎔鑄而成的金身媽祖像,約7260兩,以目前黃金價格換算價值4.35億元。

另,真理大學文化與資訊管理系教授張家麟、台灣師範大學政治學研究所教授曲兆祥在2012年發表的實證研究推估,遶境九天八夜期間,總香油錢收入可超過5億。

若再加上周邊商品,以及人潮帶來的觀光量能,一場大甲媽祖遶境進香,可以滾出近50億元的「媽祖經濟學」商機。

這個數字,就是若活動取消,鎮瀾宮及地方商家、合作廠商可能面對的經濟損失。

不過,眼下同樣讓人擔憂的,是萬一因遶境進香活動出現大規模社區感染,將造成台灣醫療和社會體系難以想像的負擔。

目前境內累計近900例確診案例、全球第二大疫區的南韓,疫情爆量增加關鍵,就是大邱新天地教會的超級傳播者;在確診人數榜上快速竄升至第三名的義大利,也是因遲遲無法鎖定「零號患者」,加上原先不設防的防疫政策,與時值嘉年華季的綜合因素,迅速讓全國淪陷成疫區。

「萬一發生(感染),誰要來收拾殘局跟後果? 這社會損失是很大的。」著有《拜拜經濟學》一書的東海大學兼任講師鍾文榮指出,遶境進香固然會帶來一定的經濟產值,但此時也千萬不能忽視疫情潛藏的巨大社會成本。

目前,大甲鎮瀾宮及苗栗白沙屯兩大媽祖遶境進香活動都將如期舉辦,鎮瀾宮副董事長鄭銘坤對外表示,將備妥噴霧消毒、體溫檢測、宮廟消毒等措施,以及點心站改採便當、盒裝方式取代打菜,將疫情影響降至最低。

面對疫情,一句「媽祖會保護我們」真的夠嗎?

一場始料未及的武漢肺炎疫情,不僅打亂全球股市與經濟動態,更讓民俗活動成為火線焦點。

固然,遶境進香是為了神明所舉辦的宗教活動,但,實際執行與參與其中的都是有血有肉、會受病毒感染的「人」。過去鄭銘坤接受商周專訪時也曾直言,相信事在人為,「要怎麼做,是自己的心態,不能拿媽祖當擋箭牌,不能這樣,媽祖是不會講話……,說真的,媽祖到現在還沒跟我說過什麼話。」

一場為神而舉行的活動,如何在防疫、經濟、及民俗三者間找出最佳的平衡解,相信最終還是得回歸人的智慧。

