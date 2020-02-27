大甲媽遶境 鎮瀾宮、蔡政府不同調

新冠肺炎疫情嚴峻，蔡英文總統昨天宣布暫停籌辦五月總統就職活動，全力防疫。不過，大甲鎮瀾宮董事長顏清標昨宣布，除非政府下令停辦，大甲媽祖遶境活動會如期舉辦、簡化流程，他也希望衛福部做出專業判斷，讓全國各宮廟有所遵從，「大甲媽祖是大家的，遶境不要政治化，不要讓網路帶風向謾罵」。

中央流行疫情指揮中心昨天回應，目前疫情發展不利舉行大型活動，宗教團體舉辦活動應有延期備案，指揮官陳時中更感性說，「媽祖是慈悲的，不要讓媽祖憂心」。內政部長徐國勇則呼籲舉辦遶境的宮廟「請立即、務必要做好延期的準備」。

陳時中昨赴台中視察居家隔離及檢疫中心時表示，遶境活動風險很高，如何尊重媽祖又能達到防疫目的，是政府努力的方向，「我們需要做一些專業的溝通」，他也不排除直接與顏清標當面溝通。

蔡英文總統昨天宣布，為了全力投入防疫工作，暫停籌辦五月的總統就職活動。 圖／聯合報系資料照片

蔡感謝宗教團體 獨漏鎮瀾宮

蔡英文總統昨天宣布，為全力投入防疫工作，暫停籌辦五月的總統就職活動，保持最大彈性因應疫情變化，只要疫情仍有疑慮，將不會舉辦大型群眾活動，一切配合疫情指揮中心的專業意見辦理。她並點名感謝許多最近配合防疫取消活動的宗教團體，唯獨沒有提到鎮瀾宮。

蔡總統表示，在這個關鍵時刻，她要謝謝各方信眾體諒。大家的慈悲心，讓防疫工作可以更順利，也減輕第一線醫護及防檢疫人員的壓力，國泰民安是所有人共同的盼望。全民投入防疫，以及宗教信仰倡導的正面力量，一定可以一起克服考驗。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標昨表示，若政府明令禁止，將會取消遶境活動，目前仍照原定計畫。 記者黃仲裕／攝影

遶境簡化流程 取消三重頭戲

顏清標昨天宣布媽祖遶境盛事如期舉辦，但簡化流程，取消起駕宴、媽祖之光演唱會、新港祝壽大典等三大遶境重頭戲。大甲媽祖鑾轎起駕改在廟埕供信徒參拜，減少正殿室內人群聚集；今年遶境沿途會設防疫檢查站，提供體溫監控和酒精消毒，且今年不鑽轎腳，不摸轎、扛轎。此外，也不進各宮廟、住家，沿途吃飯、遊覽車與住宿都取消，省下的三千萬元將捐給中央疫情指揮中心。

陳時中說，政府還有一點點擔心，雖想要精簡，但人可能會湧出來，那就很難去控制，看到國外相關經驗，不得不謹慎。

鎮瀾宮已發函邀請蔡英文總統參與，總統府發言人丁允恭昨表示，「有收到，但不會前往。」前總統馬英九辦公室表示，距離活動尚有一段時間，將配合主辦單位規畫及疫情指揮中心決策。立法院長游錫堃、副院長蔡其昌均表示，要以防疫工作能順利進行為優先考量，蔡其昌更直言不會參加，今年會向媽祖婆請假，擇期再參拜祝壽。