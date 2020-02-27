聽新聞
test
0:00 / 0:00

大甲媽遶境 鎮瀾宮、蔡政府不同調

聯合報 / 記者林敬殷游振昇劉宛琳蔡晉宇黃寅／連線報導
全國各地都有信徒供奉大甲鎮瀾宮分靈的媽祖神像，信徒誠懇地將分靈過鎮瀾宮天公爐，讓分靈神像吸收香火靈氣。 記者黃仲裕／攝影
全國各地都有信徒供奉大甲鎮瀾宮分靈的媽祖神像，信徒誠懇地將分靈過鎮瀾宮天公爐，讓分靈神像吸收香火靈氣。 記者黃仲裕／攝影

新冠肺炎疫情嚴峻，蔡英文總統昨天宣布暫停籌辦五月總統就職活動，全力防疫。不過，大甲鎮瀾宮董事長顏清標昨宣布，除非政府下令停辦，大甲媽祖遶境活動會如期舉辦、簡化流程，他也希望衛福部做出專業判斷，讓全國各宮廟有所遵從，「大甲媽祖是大家的，遶境不要政治化，不要讓網路帶風向謾罵」。

陳時中：不排除與顏當面溝通

中央流行疫情指揮中心昨天回應，目前疫情發展不利舉行大型活動，宗教團體舉辦活動應有延期備案，指揮官陳時中更感性說，「媽祖是慈悲的，不要讓媽祖憂心」。內政部長徐國勇則呼籲舉辦遶境的宮廟「請立即、務必要做好延期的準備」。

陳時中昨赴台中視察居家隔離及檢疫中心時表示，遶境活動風險很高，如何尊重媽祖又能達到防疫目的，是政府努力的方向，「我們需要做一些專業的溝通」，他也不排除直接與顏清標當面溝通。

蔡英文總統昨天宣布，為了全力投入防疫工作，暫停籌辦五月的總統就職活動。 圖／聯合報系資料照片
蔡英文總統昨天宣布，為了全力投入防疫工作，暫停籌辦五月的總統就職活動。 圖／聯合報系資料照片

蔡感謝宗教團體 獨漏鎮瀾宮

蔡英文總統昨天宣布，為全力投入防疫工作，暫停籌辦五月的總統就職活動，保持最大彈性因應疫情變化，只要疫情仍有疑慮，將不會舉辦大型群眾活動，一切配合疫情指揮中心的專業意見辦理。她並點名感謝許多最近配合防疫取消活動的宗教團體，唯獨沒有提到鎮瀾宮。

蔡總統表示，在這個關鍵時刻，她要謝謝各方信眾體諒。大家的慈悲心，讓防疫工作可以更順利，也減輕第一線醫護及防檢疫人員的壓力，國泰民安是所有人共同的盼望。全民投入防疫，以及宗教信仰倡導的正面力量，一定可以一起克服考驗。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標昨表示，若政府明令禁止，將會取消遶境活動，目前仍照原定計畫。 記者黃仲裕／攝影
大甲鎮瀾宮董事長顏清標昨表示，若政府明令禁止，將會取消遶境活動，目前仍照原定計畫。 記者黃仲裕／攝影

遶境簡化流程 取消三重頭戲

顏清標昨天宣布媽祖遶境盛事如期舉辦，但簡化流程，取消起駕宴、媽祖之光演唱會、新港祝壽大典等三大遶境重頭戲。大甲媽祖鑾轎起駕改在廟埕供信徒參拜，減少正殿室內人群聚集；今年遶境沿途會設防疫檢查站，提供體溫監控和酒精消毒，且今年不鑽轎腳，不摸轎、扛轎。此外，也不進各宮廟、住家，沿途吃飯、遊覽車與住宿都取消，省下的三千萬元將捐給中央疫情指揮中心。

陳時中說，政府還有一點點擔心，雖想要精簡，但人可能會湧出來，那就很難去控制，看到國外相關經驗，不得不謹慎。

鎮瀾宮已發函邀請蔡英文總統參與，總統府發言人丁允恭昨表示，「有收到，但不會前往。」前總統馬英九辦公室表示，距離活動尚有一段時間，將配合主辦單位規畫及疫情指揮中心決策。立法院長游錫堃、副院長蔡其昌均表示，要以防疫工作能順利進行為優先考量，蔡其昌更直言不會參加，今年會向媽祖婆請假，擇期再參拜祝壽。

大甲媽祖 遶境 疫情 顏清標 鎮瀾宮 陳時中 蔡英文

延伸閱讀

大甲媽遶境 陳時中：不排除與廟方當面溝通

鎮瀾宮媽祖遶境是否取消或精簡？陳時中：精簡仍難控制

影／媽祖遶境是否舉行 陳時中:風險高需視疫情狀況溝通

【重磅快評】陳時中進化2.0版 徐國勇棋逢對手

相關新聞

大甲媽遶境 鎮瀾宮、蔡政府不同調

新冠肺炎疫情嚴峻，蔡英文總統昨天宣布暫停籌辦五月總統就職活動，全力防疫。不過，大甲鎮瀾宮董事長顏清標昨宣布，除非政府下令停辦，大甲媽祖遶境活動會如期舉辦、簡化流程，他也希望衛福部做出專業判斷，讓全國各宮廟有所遵從，「大甲媽祖是大家的，遶境不要政治化，不要讓網路帶風向謾罵」。

大甲媽遶境停辦？ 陳時中：不要讓媽祖憂心

大甲媽祖遶境是否停辦，成為政治問題？大甲鎮瀾宮董事長顏清標昨天表示，「中央若下令不舉辦，一定會遵守規定」；中央流行疫情指揮中心昨表示，目前疫情發展不利舉行大型活動，宗教團體舉辦活動應有延期備案，指揮官陳時中更感性說，「不要讓媽祖憂心」。

支持大甲媽遶境？ 陳柏惟：大家誤會了

台中市立委陳柏惟今在臉書粉專上留言說「遶境不需停辦，民眾不要參加」引起一千多則留言討論，許多人看得模糊，但他晚間受訪時釐...

鎮瀾宮辦不辦？一場遶境 攸關數十億元的抉擇

新冠肺炎疫情當前，被外界視為全球三大宗教盛事之一，也是台灣最重要節慶「媽祖遶境」到底辦不辦？地方人士不諱言，這是牽涉數十億元的宗教盛事，是面子、也是裡子的抉擇。

宮廟取消大型活動 鄭文燦：神明會諒解

桃園市宗教團體文化聯合會響應防疫期間停辦活動，昨天公布桃園內較具代表性的幾個廟宇包括五福宮、仁海宮及慈惠堂皆取消遶境活動及大型廟會慶典。

不接標哥的球？陳時中審慎用指揮權 未下令大甲媽停辦

大甲鎮瀾宮對於3月19大甲媽繞境一事，今仍宣布「如期舉行」，但將調整活動內容，取消部分活動，大甲鎮瀾宮董事長顏清標今說明...

新聞眼／防疫急…媽祖遶境禁不禁？別變政治問題

新冠肺炎疫情延燒，許多大型活動都已取消。大甲鎮瀾宮董事長顏清標昨天仍表示，在政府未下令停辦前，大甲媽祖遶境目前擬如期籌辦；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中雖表示「不要讓媽祖憂心」，卻也未下禁令。此時萬事莫如防疫急，最怕疫情問題變成政治問題，讓防疫出現大破口。

幕後／前有滅香之鑑 府院盼鎮瀾宮知難而退

受到新冠肺炎疫情影響，一年一度的大甲媽遶境是否停辦引發討論。儘管廟方昨天仍重申照常舉行，但知情人士指出，從起先「封城就取消」，到昨天取消三項主要活動，加上網路等主流民意不支持、各大廟宇紛紛取消活動，「相信廟方已感受到壓力。」

受邀出席大甲媽繞境 馬英九配合防疫 王金平評估中

新冠肺炎疫情持續延燒，不過大甲媽祖繞境仍如期舉行。目前不少藍營大老都受邀出席，不過對於是否會出席，將配合主辦單位與疫情指...

收到大甲媽遶境邀請 游辦：防疫優先

大甲媽遶境爭議持續，據了解，包括立法院長游錫堃、副院長蔡其昌等人政要都已收到廟方邀請函；但時逢新冠肺炎抗疫期間，游、蔡兩...

總統府證實收到鎮瀾宮邀請函 「但不會前往」

近年來讓不少政治人物趨之若鶩的媽祖遶境盛事，今年受到新冠肺炎疫情影響，引發各界討論。儘管大甲鎮瀾宮上午宣布取消起駕宴、媽...

鎮瀾宮媽祖遶境是否取消或精簡？陳時中：精簡仍難控制

鎮瀾宮媽祖遶境是否取消？ 衛福部長陳時中下午指出，加強社會溝通，讓社會和諧、疫情又能受到控制，是現在最高的目標。而他即使...

熱門新聞

影／大甲媽祖如期遶境 顏清標：衛福部不能讓網路帶風向

媽祖遶境是「傳統」不可停辦？醫師翻台灣史：曾多次因疫情中止

鎮瀾宮服務人員接不完電話 回謾罵者：我們也是人

【重磅快評】擋駕媽祖怕掀了總統新衣 陳時中天人交戰

學者發起連署暫停大甲媽繞境 鎮瀾宮：中央說了算

新竹縣13鄉鎮市衛生所 27日起都可購買口罩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。