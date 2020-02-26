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大甲媽遶境如期舉行 王惠美：媽祖應允自有道理

中央社 / 彰化縣26日電

台中市大甲鎮瀾宮媽祖遶境成防疫關注焦點，由於遶境隊伍會行經彰化縣，縣長王惠美今天說，如果媽祖有「應允」遶境，應該有祂的道理，也尊重中央流行疫情指揮中心的意見。

新冠肺炎疫情未歇，外界擔憂大甲鎮瀾宮媽祖遶境等宗教活動成防疫漏洞，且大甲媽3月20日、25日、26日將分別駐駕彰化市南瑤宮、北斗鎮奠安宮、彰化市天后宮

王惠美今天出席彰化漁港興建工程儀式，接受媒體聯訪時表示，中央流行疫情指揮中心會做相關判斷，且如果媽祖有「應允」遶境，應該有祂的道理，主辦單位應該也會做好最好準備，參加民眾也應考量自身健康狀況，至於大甲媽遶境是否應該舉辦，則尊重中央防疫中心意見。

王惠美說，縣府中庭歷年來都會提供香客休息，今年進入民眾須量體溫，也請休息用餐的香客自行攜帶碗筷等個人衛生配備，並戴口罩保護自己，但經計算，開放進入的人數，以不超過200人為原則。

桃園市龍德宮23日到3月1日舉辦徒步遶境，千人徒步前往鹿港天后宮進香，桃園市長鄭文燦原定今天受邀到鹿港天后宮接駕，也因防疫取消，但熱情信眾今天仍抵達鹿港天后宮。龍德宮表示，感恩天后宮及鹿港鄉親熱情接駕，媽祖護台灣。

另外，彰化市南瑤宮先前宣布今年進香由7天6夜縮為2天1夜，但外界認為大幅縮減天數，乾脆暫緩延後，彰化市長林世賢今天接受媒體聯訪說，南瑤宮組織較複雜，要有共識才能決定是否暫緩，最後可能維持2天1夜原案，也可能待疫情結束，恢復7天6夜行程。

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