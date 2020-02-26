大甲媽遶境如期籌辦 中市綠議員批責任推中央

大甲媽祖遶境活動將如期籌辦，台中市議會民進黨團今天指出，防疫期間宗教活動，應注意不要讓民眾群聚，現在大甲鎮瀾宮的態度就是將責任推給中央，其實廟方可自行決定。

大甲媽祖遶境活動因新冠肺炎疫情受到全國關注，鎮瀾宮董事長顏清標今天表示，除非政府做出專業判斷讓各宮廟有所遵從，不然將如期籌辦，但取消千桌起駕宴等三大活動節省的經費，將捐新台幣3000萬元給中央疫情中心使用。

台中市議會民進黨團總召陳世凱表示，現在鎮瀾宮態度就是將責任推給中央，其實全民、廟宇、宗教機構都有責任，要避免群聚活動，大家都要做好自主管理，他也呼籲鎮瀾宮不要推責任給中央，廟方自己其實就可以做決定。

陳世凱也要求市府，延後補助遶境活動及相關群眾聚集的相關宗教活動，直到疫情趨緩穩定後再加碼。

民進黨台中市議會黨團副總召江肇國與副幹事長張家銨指出，中市已有新冠肺炎確診個案，市府現階段要務就是專心防疫，將民眾健康擺在第一順位，務必將相關風險降到最低，並鼓勵宮廟延後相關活動。

民進黨台中市議員施志昌表示，顏清標要求中央訂定全台統一停辦宮廟活動的標準，等於試圖把自身難題與輿論壓力丟還給中央，也可看出鎮瀾宮其實一直沒有將停辦放在討論項目中，而是用盡各種方式排除異議。

施志昌指出，過去可以看到市長盧秀燕透過中部7縣市治理平台進行各種政治操作，這次市府皮要繃緊，發揮中區治理平台真正的功能，不論是與鎮瀾宮溝通，或是活動過程中的防疫工作，都要努力落實，嚴防活動成為防疫最大破口。