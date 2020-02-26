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大甲媽祖遶境照辦 陳時中喊話：別讓媽祖憂心

中央社 / 台北26日電
指揮中心指揮官陳時中(左)。記者楊雅棠／攝影
指揮中心指揮官陳時中(左)。記者楊雅棠／攝影

大甲媽祖遶境今天宣布照辦，指揮中心指揮官陳時中表示，媽祖是慈悲的，在疫情期間，人們應該保護自己、互相照顧，「不要讓媽祖憂心」，盼有各界都能接受的結果。

一年一度的大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動將在3月19日起駕，為期9天8夜，全程340多公里，橫跨中南部多縣市，每年吸引大批信徒跟隨，今年因應武漢肺炎疫情爆發，不少醫師發文呼籲停辦遶境活動；鎮瀾宮董事長顏清標今天上午宣布遶境照常舉行，但若衛福部、內政部要求取消，也會遵守。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中表示，媽祖是慈悲的，在疫情期間，人們應該保護自己、互相照顧，「不要讓媽祖憂心」，盼各界都能互助互利，希望能有讓大家都能接受的結果，對疫情也不可輕忽。

陳時中表示，非常感謝廟方捐錢，但和遶境准與不准、鼓不鼓勵、疫情影響等都無關。

大甲媽祖 疫情 遶境 COVID-19 新冠肺炎 陳時中

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