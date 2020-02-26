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大甲媽祖遶境縮小規模照辦 內政部籲擬定延期備案

中央社 / 台北26日電

大甲媽祖遶境是否如期舉辦，引發各界討論。內政部政務次長陳宗彥今天表示，院方早已宣布縮小規模、取消萬人活動等措施，但內政部仍持續呼籲廟方訂定延期備案，將持續溝通。

一年一度的大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動將在3月19日起駕，為期9天8夜，全程340多公里，橫跨中南部多縣市，每年吸引大批信徒跟隨，今年因應新冠肺炎疫情爆發，不少醫師發文呼籲停辦遶境活動；鎮瀾宮董事長顏清標今天上午宣布遶境照常舉行，但若衛福部、內政部要求取消，也會遵守。

中央流行疫情指揮中心今天下午召開記者會，內政部政務次長陳宗彥表示，內政部一直配合疫情中心相關指導及處理，分別在2月10日、24日通知地方政府及宗教團體相關防護衛教措施，也持續和宗教團體溝通，一再重申要求宗教團體立即有延期備案措施，隨時注意疫情中心對疫情發展相關提醒。

陳宗彥說，這段時間下來，北中南以及各種宗教陸續取消或延期相關活動，甚至改用直播方式提供信仰者心靈寄託。

至於大甲媽祖遶境是否照辦，陳宗彥說，這兩天持續和廟方溝通，今早廟方也召開記者會宣布大幅縮小規模、取消兩場萬人活動，也呼籲信眾不要跟著轎子走，不要摸轎、鑽轎等儀式，還是會再次呼籲廟方注意疫情發展，並重申應做好延期備案措施。

疫情 遶境 內政部

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