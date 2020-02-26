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大甲媽遶境成焦點 顏清標籲勿政治化

中央社 / 台中26日電

大甲媽遶境活動最近成為武漢肺炎防疫輿論焦點，鎮瀾宮董事長顏清標今天表示，「不要政治化，媽祖是大家的」，大家感情要顧好，祈求媽祖保佑，盼疫情可以順利平息。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動將於3月19日起駕，為期9天8夜，全長340多公里，橫跨台中、彰化、雲林、嘉義等縣市，這場國內大型宗教活動每年吸引大批民眾參加，但因遇到武漢肺炎疫情爆發，有許多網友及醫師都建議暫停舉辦遶境活動。顏清標上午在鎮瀾宮召開記者會時做以上表示。

顏清標表示，往年遶境活動的重頭戲起駕宴、媽祖之光晚會及新港奉天宮祝壽大典都取消，媽祖大轎也會抬出戶外，都在戶外活動，沿路不進人家裡，也不進宮廟。過去沿途都有民眾準備盛宴迎接媽祖，為了安全起見，將改吃便當。

對於最近針對大甲媽祖遶境的輿論，顏清標表示，，如果衛福部及內政部有說「叫我們不要去，我們也會遵守」，但是「三月瘋媽祖」是全台灣的事情，大家感情要顧好，不要讓網路帶風向、不斷謾罵，這樣會受不了，「尤其不要針對我父親」。他也呼籲「不要政治化，媽祖是大家的」。

每年大甲媽遶境活動帶來很大商機，顏清標說，這次商機一定會下降，所以他會南下去向大家道歉，要去跟人家說明。

一旦日期逼近，若政府宣布取消的話，顏清標表示，有進一步決定廟方會宣布，如果衛服部要為此特別立法，大可不必，由內政部站出來說能不能辦就好，現在距離起駕日還有20多天，5天前或更接近時宣布也可以。

外傳鎮瀾宮副董事長鄭銘坤日前說出「封城就取消」被顏清標罵「不會講就不要黑白回應」一事，兩人今天面對媒體詢問都笑而不答，迴避正面回應，顏清標甚至說「隨便你們媒體怎麼寫」。

另外，對於立委陳柏惟昨天在臉書公布「起駕宴1300桌」取消一事，顏清標對此表示，去年起駕宴也只有近千桌，不知陳柏惟說的1300桌從何而來。

大甲媽祖 顏清標 遶境

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