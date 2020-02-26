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媽祖遶境是「傳統」不可停辦？醫師翻台灣史：曾多次因疫情中止

聯合新聞網 / 綜合報導
鎮瀾宮媽祖遶境進香活動跨越台中市、彰化縣、雲林縣與嘉義縣等，每年吸引百萬信徒參加，號稱商機數十億元，是台灣年度宗教盛事。 圖／聯合報系資料照片
鎮瀾宮媽祖遶境進香活動跨越台中市、彰化縣、雲林縣與嘉義縣等，每年吸引百萬信徒參加，號稱商機數十億元，是台灣年度宗教盛事。 圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎COVID-19）疫情擴大，不少人擔心即將舉辦的大甲媽祖遶境將成台灣防疫破口，建議停辦，鎮瀾宮方面今（26日）早表示，如衛福部未通知禁止，遶境將如期舉行。但每年三月的媽祖進香活動，是否真的年年不落？有醫師發文表示，其實台灣史上曾有多次因疫情中止遶境的紀錄。

近日南韓由於新天地教會集會活動導致新冠肺炎疫情失速擴散，令民眾擔心即將聚集百萬信眾的大甲媽祖遶境活動是否也會擊潰台灣防疫網，網路陸續出現停辦聲浪，但廟方今日宣布，將依政府官方決策，若衛福部不喊停，活動就照常舉行。但聚集民眾信仰的遶境活動真的不可停辦嗎？潘建志醫師昨晚發文指出，其實台灣已有多次停辦神明遶境的活動。

潘醫師舉例，台灣日治時期北港曾爆發日本腦炎，當初北港媽祖遶境便因疫情中止，而基隆城隍遶境，也曾因霍亂（虎列拉）而被禁止。此外，在二二八事件、蔣介石過世時，都曾停辦媽祖遶境。此外，日治時期也曾發生無視鼠疫疫情堅持遶境，結果關渡媽祖遶境三日後，反讓疫情擴散。

潘醫師表示，其實古早媽祖遶境並不是在3月，而是元宵節後，因此日期是可以更改的；而一開始媽祖出巡也不是遶境，而是回「祖廟」，顯見如今出巡已非當年目的。他認為「目的、日期、路線變來變去，都是人的想法，不是神的意志，沒有什麼神聖理由」，且「民眾排隊都買不到口罩了，還要繼續辦媽祖繞境，是主事者在為難信徒」。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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