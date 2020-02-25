遶境一籮筐為何只針對大甲媽祖？ 網友曝背後原因

原訂3月19日起駕的大甲媽祖遶境活動，因新冠肺炎疫情升溫，是否如期舉辦引發各界討論。不過正當防疫緊張時期，桃園龍德宮8天7夜的南巡遶境自22日晚就開始，讓網友納悶發問「桃園遶境怎麼就沒人講話，大甲就罵翻天？」

新冠肺炎疫情延燒，大甲媽祖遶境舉辦與否還在爭論之際，桃園龍德宮四媽祖南巡遶境早從22日開跑，桃園市長鄭文燦甚至在臉書發文宣傳，對此國民黨籍北市議員游淑慧表示防疫不該雙標，直言「難道不同縣市有不同防疫規定？還是燦哥可以，標哥不行？」

面對輿論，桃市府表示鄭文燦取消26日的接駕活動，並表示考量防疫需求，已呼籲桃園各大宮廟進香遶境活動暫緩。

另外，眾所矚目的鎮瀾宮大甲媽祖遶境活動是否如期舉行，大甲鎮瀾宮表示顏清標將與南部各宮廟協商，26日舉行記者會說明。

不過對於桃園龍德宮和大甲鎮瀾宮的不同待遇，有網友在PTT發問「桃園遶境怎麼就沒人講話，大甲就罵翻天？」，貼文底下鄉民紛紛回覆「因為大甲人數很多，所以才受到關注」、「因為很多人現在才知道桃園有遶境」、「知名度太低，根本沒人知道」。

雖然許多人認為是龍德宮知名度不如鎮瀾宮，因此即使遶境活動早起跑也沒人關注，但有一派網友表示「全部都要停辦啊！X！都不怕疫情爆發」、「比較少人聽過吧，也許規模也比較小，但特殊時期這些活動的確都是隱憂」，甚至有人痛批「拿生命開玩笑」、「無視防疫人員辛苦」。