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竊聽掀戰火 柯批：新潮流不倒台灣不會好

2019-05-31 23:26聯合報 記者楊正海翁浩然潘乃欣／台北報導

台北市長柯文哲昨受訪談到前天的喬蛋錄音，氣憤地說「新潮流不倒，台灣不會好」。 記...
台北市長柯文哲昨受訪談到前天的喬蛋錄音，氣憤地說「新潮流不倒，台灣不會好」。 記者葉信菉／攝影
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北市議會總質詢，民進黨新系議員簡舒培30日公開播放7段「喬蛋」錄音內容，讓市長柯文哲大怒指責遭對方竊聽，昨天再掀戰火，柯卯上新潮流系，受訪時先批「新潮流不倒、台灣不會好」，下午總質詢又遇上簡，雙方互駡「沒信用」。

對於錄音檔被公布，柯說，如果錄音90分鐘分7段，那乾脆全部放完，覺得有問題就送檢調。他還說，錄音檔內容七嘴八舌，聽起來就不是什麼會議，只是在討論，難道上廁所時跟隔壁的講話，也要寫會議紀錄？只要是正式會議，一定錄音、錄影甚至網路直播。

昨下午總質詢，簡舒培先說，她不代表新潮流，也不是以新潮流身分質詢市長，柯回說，那還是有「共同身分」，還說質詢可以，但影射、抹黑他不贊成，大巨蛋要解決，不可能擺著。

簡舒培說，大巨蛋有公安問題，但柯卻把質詢焦點定位在竊聽，又說新潮流不倒、台灣不會好，想轉移焦點。柯說，這是他的信念，毒樹毒果理論，「妳念法律，懂不懂？」簡反嗆，新潮流不是毒樹果，「你又在轉移焦點」。

北市議員簡舒培於市政總質詢時播放柯市府「喬蛋」會議錄音，引起市長柯文哲暴怒。圖／...
北市議員簡舒培於市政總質詢時播放柯市府「喬蛋」會議錄音，引起市長柯文哲暴怒。圖／聯合報系資料照片
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柯不滿地表示，「你說不是竊聽，被錄的人有同意他被錄？」簡則反嗆， 如果她竊聽市府，立即辭去議員，如果不是竊聽，「你要不要退出政壇？」

簡也批柯，大巨蛋要求是安全，但市府的態度，都不討論安全，只討論數字，市長前辦公室主任李文宗找大家來討論都審決議的事，這適當嗎？柯又回話，「人家在開會，妳卻以為人家在做壞事」，還說乾脆送檢調，不要再質詢這題。

其他綠營議員也加入戰局，梁文傑說，為何李文宗主持的內部會議沒紀錄、錄音，都不用公開，要求柯市府製作11月29日這場會議紀錄，並公布在大巨蛋公開資訊網頁。但法務局長袁秀慧一度表示，這屬內部會議無結論，也沒有錄音檔，梁說可請簡提供，袁才說好。

議員阮昭雄質詢時，則批柯標榜的公開透明已破功，要求建立市府內部會議的錄音標準流程，柯說，錄音帶流出，這是長官與部下互不信任，應該要寫一個會議錄音的SOP，進行規範。

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