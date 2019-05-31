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遭質疑集體「喬蛋」 柯文哲：首長一起討論很正常

2019-05-31 15:02中央社 台北31日電

台北市長柯文哲（左）與行政院前院長張善政（右）一同出席台灣區塊鏈大學聯盟成立大會...
台北市長柯文哲（左）與行政院前院長張善政（右）一同出席台灣區塊鏈大學聯盟成立大會暨產業落地論壇。 記者葉信菉／攝影
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台北市議員簡舒培在總質詢時，拿出去年11月討論大巨蛋案的7段錄音檔，質疑府內集體「喬蛋」，台北市長柯文哲今天表示，府內首長聚在一起討論怎麼解決問題很正常。

台北市長柯文哲昨天接受市政總質詢，民進黨議員簡舒培質詢時拿出去年11月29日在北市府11樓第一準備室內討論大巨蛋案的錄音檔，共7段，但總長度約90分鐘。內有現任北捷公司董事長，時任市長辦公室主任兼顧問的李文宗、北市府秘書長張哲揚、法務局長袁秀慧、消防局長吳俊鴻、環保局長劉銘龍、體育局長李再立、大巨蛋籌備處陳世浩和林洲民討論大巨蛋案。

對簡舒培重炮抨擊北市府欲幫遠雄解套，柯文哲今天出席出席台灣區塊鏈大學聯盟成立大會暨產業落地論壇，會後接受媒體聯訪時表示，大巨蛋是歷史共業，本來就很多問題要解決，府內首長聚在一起討論很正常。

柯文哲說：「不管是什麼環評人數、容留人數、避難人數，還是要解決，它總是個問題。人家在討論就搞得好像很神秘。」

媒體追問這種會議是否要公開透明，柯文哲說：「我在上廁所跟隔壁的一邊在講話也要會議紀錄，我們只要是有正式又開會的，那紀錄員一定錄音錄影甚至網路直播」。

外傳前都發局長林洲民被撤換也是因大巨蛋，柯文哲表示這是穿鑿附會之說，「林洲民是階段性任務，我們公宅不是把圖畫完，我們公宅是要上網招標，標得出去，要能夠開工、要能夠完工」。

林洲民凌晨在臉書貼文表示，當天會議後，他清楚地轉述給都發局同仁，他在會議中所表達的二個重點，一是都發局不能也不會主動更正去年9月20日、11月1日的兩次大巨蛋都審決議；二為若容留人數以7萬人通過都審，遠雄必須以7萬人重作環差。

林洲民表示，他反對環差及都審用2個不同數字（5萬9833、7萬），因為違反去年9月20日、11月1日的都審決議。

環保局長劉銘龍則表示他不回應，一切由市府說明；記者致電李文宗則無人接聽。

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