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喬蛋疑雲╱ 不做會議紀錄 「公開透明」破功？

2019-05-30 23:53聯合報 本報記者 邱瓊玉

大巨蛋案昨天進入北市都審會審議。記者張世杰／攝影
大巨蛋案昨天進入北市都審會審議。記者張世杰／攝影
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市議員簡舒培昨在議場播放官員疑似「集體喬蛋」錄音檔，讓台北市柯文哲抓狂，儘管北市府強調錄音檔「不完整」，絕無喬蛋，事後就結果看來，大巨蛋的環評容留人數也未改變，但北市府究竟為什麼要召集局處首長開那場會議？私下還開幾次類似會議？為什麼不做會議紀錄？誰錄音的？市府在幫遠雄著急什麼？

這些疑問恐怕也不是台北市長柯文哲一句「官員很認真在討論」可以應付過去；尤其對比柯文哲過去高舉的「公開透明」大旗，如今大巨蛋卻爆出私下喬蛋疑雲，顯得格外諷刺。

從政以來，大巨蛋三個字一直和柯文哲脫不了勾，無論是初上任靠著大巨蛋喊拆，痛罵遠雄集團董事長趙藤雄，讓自己人氣高漲；還是因為大巨蛋陷入僵局，讓台北市民不耐煩，兩任下來，柯文哲全都靠著「公開透明」四個字應付外界對大巨蛋的各種批評。

但從昨天公布的錄音來看，八個局處首長一起開會討論大巨蛋的環評人數，「想辦法」將環評同意的「引進人數」和都審會的「防災避難人數」脫鉤，這難道就是市府所謂的「不偏袒」嗎？若不是要幫遠雄開脫，市府內部又為何要開會討論？尤其錄音檔一句「今天不做會議紀錄」，也讓「公開透明」破功。

大巨蛋該如何收尾，是柯文哲挑戰大位的最大絆腳石，如今看來，市府私下積極運作大巨蛋在合法範圍內復工的態度相當明顯，只是台北市民當初選擇柯文哲，是信任柯文哲不偏袒、不徇私、沒財團朋友的工作態度，如今面對喬蛋疑雲，柯文哲無論如何，都有必要對外講清楚、說明白。

柯文哲大巨蛋北市
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