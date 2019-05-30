翻轉街友刻板印象 曾文勤辦「街遊」、縫補社會安全網

2019-05-30 10:41 文／ 柴美玟



夢想的力量有多大？「Keep Walking 夢想資助計畫」十五年來資助一百七十個夢想計畫，這群夢想家在社會各角落踏實築夢，可貴的是，他們透過創新突破原有框架，為產業或特定群族創造新價值，不僅翻轉大眾的刻板印象，也帶動社會的正向改變。

人們印象中的街友都是沒工作、成天躺在街上的遊手好閒之人，資訊工程背景的曾文勤原與社工形同陌路，在職場短暫休息的一趟旅行中，對這群俗稱街友的「無家者」有全新的認識，因此移植英國倫敦的街友導覽活動，在台北首創「街遊」計畫，試圖翻轉社會對街友的刻板印象，進一步找到他們自立的生存之道。

曾文勤原與社工形同陌路，在職場短暫休息的一趟旅行中，對俗稱街友的「無家者」有全新的認識。 圖／曾文勤提供 分享 facebook

曾文勤原本是個標準的社會菁英份子，在資工領域表現亮眼，一路做到主管階層。但工作壓力讓她生了一場病，之後決定暫別職場，獨自前往歐洲散心。

曾文勤每次旅行都會找在地的Walking Tour，幫助自己深入了解在地文化。到了倫敦，她參加由街友擔任導覽員的「Unseen Tours」，導覽融入倫敦街友獨特的生活方式與對城市的觀察，透過不同的視野發現城市之美。她跟了一次就很喜歡，5條路線她走了4條，也大大改變她對街友的刻板印象。導覽員見她逛出興趣，建議她「既然喜歡，可以帶回台灣試試看！」

曾文勤從小就要做些對社會有正面影響的事，從求學到成為上班族之後，她一直關注社會企業，只不過所見所聞多為農業型態的社企，對從小在都市長大的她，始終找不到著力點。倫敦導覽員的這句話，敲開她對社企的想像，也因為街友就在自己的生活圈內，而有較大的可能性。

曾文勤移植英國倫敦的街友導覽經驗，在台北萬華辦街遊助街友找出自立生存之道。 圖／曾文勤提供 分享 facebook

「沒有人應該被排除在社會之外！」結束環歐之旅，曾文勤帶著這份感動回到台北，希望為這群無家者做點事。時任社會局社工、後來創設芒草心慈善協會的張獻忠帶領她認識街友生態，並以社會局的萬華中心為基地，與萬華社區大學合作展開導覽員訓練，之後再由芒草心協會接手運作，「街遊Hidden Taipei」於2014年7月上路。

「我堅持導覽就一定要收費。」原本社工認為，街遊只是要讓大眾了解街友的生命歷程和街頭求生的經驗，透過不同於一般人的視角，帶人們一探台北的另一面，社會教育的成分居多，應該免費讓越多人參加越好；但曾文勤堅持收費，因為願意付費來聽導覽的心態大不同，除了認同導覽員的能力，也藉此讓導覽員知道這筆收入得來不易，況且免費導覽的結果也可能草草收場。

曾文勤積極投入街友輔導工作。 圖／曾文勤提供 分享 facebook

街友化身導覽員獲得媒體與社會的高度關注，臉書、PTT等網路社群的留言出現越來越多肯定的聲音，描述街友也不再是傳統的刻板印象，例如「其實七、八成的街友都在工作，並非整天遊手好閒」……等等。

「與其說街遊是為無家者提供就業機會，我比較希望這是社會溝通的過程。」曾文勤說，做街遊一開始就清楚定位要與社會溝通，不可能提供大量就業機會，「頂多有五、六個導覽員就不錯了」，實際運作結果與預期差不多，但能翻轉社會大眾的刻板印象，她覺得是最難得的事。

除了街遊，曾文勤持續推出「真人圖書館」和「艋舺走撞」街頭遊戲，讓街友與社會大眾彼此有更多互動，了解這群人的生命故事。不過她坦言，過程中發現街友背後更多社會不公平、世代不正義的結構性問題，讓她常有力不從心的強烈無力感，甚至是憤怒。

曾文勤看見街友背後的社會結構性因素，決定多加關注社會安全網的相關政策。 圖／曾文勤提供 分享 facebook

「社會安全網破了，一直有人掉下去。」曾文勤說，有些街友之所以淪落街頭，不全是個人因素，有的只因為他們年紀大了、工廠解散了，勞動權益被侵害，以及連番飆漲的房價逼得他們無家可歸，這些都是政策要設法面對的問題，否則社會安全網接不住，不斷有國民變遊民，把他們拉起來為時已晚，還須動用更多資源。

曾文勤回歸職場後，工作之餘仍持續投入關懷無家者，雖然這領域不討喜、投入者少，家人也認為是個無底洞，但她懷抱強烈的使命感，也堅信只要每個人都可以做一點努力，就會越來越好。