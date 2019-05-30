陳凱翔為外籍移工築夢 消弭與台灣社會的隔閡

2019-05-30 10:41 文／ 柴美玟



夢想的力量有多大？「Keep Walking 夢想資助計畫」十五年來資助一百七十個夢想計畫，這群夢想家在社會各角落踏實築夢，可貴的是，他們透過創新突破原有框架，為產業或特定群族創造新價值，不僅翻轉大眾的刻板印象，也帶動社會的正向改變。

一段遊歷很可能改變人的一生。陳凱翔政大企管系畢業後，隻身到菲律賓中部的小鎮當了三個月背包客，認識的菲國朋友中，都有親友在台灣工作。陳凱翔回台後逐一探訪這些外籍移工，促成他和友人共同創辦One-Forty這個非營利組織，守護台灣眾多外籍移工。

陳凱翔申請當年的keep walking夢想資助計畫，成立「移工商學院線上平台」，希望成為一個完整的移工培力系統。 曾達蔚／攝影 分享 facebook

2015那年，台灣的東南亞移工有58萬人，陳凱翔一算，正好占台灣總人口的1/40，比原住民比率還要高，One-Forty(社團法人台灣四十分之一移工教育文化協會)也因此命名。

陳凱翔(右5)創立One-Forty(社團法人台灣四十分之一移工教育文化協會)協助東南亞移工學習一技之長。 圖／陳凱翔提供 分享 facebook

「你們回國之後的夢想是什麼？」陳凱翔訪談過程中聽到不少移工的故事，發現他們很少受到關注，與台灣社會產生很大的隔閡；尤其他們在台灣做的都是勞力工作，沒機會學習技能，一旦回鄉想開洗衣店、理髮店、咖啡館等，不是很難如願，就是失敗率很高。

這連串的訪談也讓陳凱翔興起念頭：何不在他們回國前學得一技之長，讓來台這幾年成為一段有意義的旅程！25歲陳凱翔申請當年的keep walking夢想資助計畫，成立「移工商學院線上平台」，希望成為一個完整的移工培力系統，讓他們在台的溝通、工作更順利，培養返鄉創業技能，找到未來人生的方向。

目前台灣外籍移工已增至70萬人，其中印尼籍占半數。「移工商學院線上平台」率先製作印尼文的線上影音中文教學短片，除了作為課堂教材，也讓更多無法來教室上課的移工隨時上網免費學習，短片以移工陪雇主就醫、買菜、照護等情境學習中文的聽說讀寫，如今至少3.2萬人長期訂閱，遠遠超乎預期。

One-Forty進而成立「移工人生學校」，除了教中文聽說讀寫，還增加攝影、電腦與資訊、剪髮、理財等七、八種課程，學習對象也擴及其他東南亞移工。 圖／陳凱翔提供 分享 facebook

陳凱翔追蹤發現，這些課程幫了移工和雇主很大的忙，尤其擔任看護的移工，不再因為語言的溝通障礙與病人、家屬或雇主起衝突，進而降低照護風險，自己也因為工作順利而有更好的生活品質，創造移工與雇主的正向循環。

完成為期數月的夢想資助計畫之後，陳凱翔看見更多移工的需要，從原有的移工商學院計畫擴大規模，One-Forty進而成立「移工人生學校」，除了教中文聽說讀寫，還增加攝影、電腦與資訊、剪髮、理財等七、八種課程，學習對象也擴及其他東南亞移工。

一筆夢想資助金啟動台灣第一個移工培力計畫，從四年前只有25名移工上課，如今已成功輔導八百多名移工取得技能認證返鄉就業，後續也帶動縣市政府跟進，讓陳凱翔驚喜這項意外的收穫，希望更多政府單位加入移工培力的行列。

四年來有些東南亞移工從移工人生學校結業後，因為中文能力、熟悉台灣和母國的社會文化等優勢，成了當地台商的好幫手。 圖／陳凱翔提供 分享 facebook

四年來，陳凱翔每年都跑兩趟印尼拜訪從「移工人生學校」結業的學員，有人開了服飾店，半年內請了四名員工；也有人賣雞排、珍珠奶茶，把台灣的飲食文化輸出東南亞；更有人因為中文能力、熟悉台灣和母國的社會文化等優勢，成了當地台商的好幫手，月薪高出當地水準的兩倍。這些演變讓陳凱翔深深覺得，所有的努力都值得了。

移工培力漸顯成效，陳凱翔肩上的責任也更重了，除了持續相關技能課程，更多台商把One-Forty當成台商南向發展的「人力銀行」，頻頻詢問合適的移工返鄉人力。陳凱翔說，樂見他原本小小的夢想能幫助這麼多人，除了圓更多人的夢想，也有助於消弭台灣社會與移工之間的隔閡。

如今，One-Forty的人事規模已擴張至十五人，仍維持非營利組織的型態運作。陳凱翔說，目前組織運作全靠募款，雖然壓力不小，但從組織成員到許多小額捐款人，都認同幫助移工學習技能、減少社會歧視與隔閡的理念，讓他更有動力朝更大的夢想前進。