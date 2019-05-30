「計程車教授」侯勝宗創造運將工作新價值 翻轉計程車產業

2019-05-30 10:41 文／ 柴美玟



夢想的力量有多大？「Keep Walking 夢想資助計畫」十五年來資助一百七十個夢想計畫，這群夢想家在社會各角落踏實築夢，可貴的是，他們透過創新突破原有框架，為產業或特定群族創造新價值，不僅翻轉大眾的刻板印象，也帶動社會的正向改變。

侯勝宗是運將口中的「計程車教授」，他的博士論文研究計程車產業的科技創新，加上他長期觀察計程車司機被套上負面的刻板印象，決定「以學術翻轉產業」的理念，為運將打造全新的計程車共善平台，創造他們的工作新價值。

逢甲大學公共事務與社會創新研究所所長侯勝宗。 曾達蔚／攝影 分享 facebook

侯勝宗現任逢甲大學公共事務與社會創新研究所所長，兼任該校服務創新與行動設計中心主任。他一向主張學術界不應該只是寫寫論文，應以學術為基底結合研發能力，在批判之外，同時提出解決社會問題的解方。這種學術「入世」的觀念不止心裡想著，他更身體力行。

「我正在搞一場社會運動！」侯勝宗說，計程車運將普遍被認為是失敗者，被貼上「不知道做什麼工作時，只好去開計程車」的負面標籤，看到很多計程車空車率高、收入不穩定，希望善用科技改善他們的工作價值。

2011年，侯勝宗應嚴長壽的公益平台文化基金會之邀，培訓花東「親善運將」的導覽解說與服務技巧。後來申請科技部的研究計畫，開發「東台灣小旅行」APP，發展一套新的到宅服務、偏鄉交通服務系統，有需求的人透過APP媒合當地計程車司機，並喊出「用網路取代馬路，以包車取代叫車」口號，鼓勵旅客透過APP平台找到好運將包車旅遊。

侯勝宗創立的小驢行社企建置無礙障預約叫車的媒合平台，並由「臺灣計程車學院協會」負責無障礙司機的教育訓練，陪伴並接送偏鄉民眾、高齡長者、身障者的就醫與就學等需要。 圖／侯勝宗提供 分享 facebook

這些包車運將服務好，一天三千到四千五百元的收入，比在大街小巷隨機載客更有經濟效益。包車旅遊模式推動三年，培養出上百名身兼導遊的運將，也讓運將脫離收入不穩定的困境。

創造新價值 三照一身的斜槓司機

2013年，一位計程車派遣車隊主管有意申請Keep Walking夢想資助計畫，提案內容是為運將開連鎖牛肉麵店，解決他們用餐問題，結果被侯勝宗「打槍」，直覺「這種提案不會通過的啦」，建議要改為提升運將技職能力、協助脫貧及翻轉刻板印象，最後公親變事主，改由侯勝宗提案，利用這筆資金催生「計程車創新學院」，也是侯勝宗開啟運將「斜槓人生」的第一步。

花東親善運將的社會實驗，奠定計程車創新學院的運作方向。侯勝宗說，學院是個教育平台，也像一所運將專屬的線上大學，專門訓練運將新的專業能力，課程包含服務技巧、導遊知識、銀髮照顧等，還分初、中、高階，完成培訓就有標章認證，目的是陪伴全國運將從運輸業轉型服務業，以優質的觀光包車旅行服務成為服務社會的「傳愛大使」。

計程車創新學院運作一年多，夢想資助經費用完了，侯勝宗不僅責任未了，還看見更廣大的需求，於是在2014年9月正式成立「臺灣計程車學院協會」社團法人，除了訓練運將學習導遊知識、銀髮照顧等知識，更輔導取得導遊與照服員資格，至今已訓練數千人次的運將。

「要讓運將們重新看見自己獨特的價值。」侯勝宗說，「斜槓」意謂多工、多才能、多重身分、甚至多元人生，將來的「斜槓司機」也能集駕照、導遊證照、照服員證照「三照一身」，做更多更好的服務，創造更多元的新價值。

創兩家社企 包車旅遊、弱勢接送

為了創造這些多元價值，侯勝宗新創兩家社會企業，一是2015年成立「台灣小旅行」(www.togethere.com.tw)，結合有導遊領隊執照的運將架設網路平台，陸續推出數百條包車旅遊路線讓旅客選擇，或客製化提供包車旅遊服務。

另一家社企是2018年成立的「小驢行（Donkey Move，www.donkeymove.com)」，著眼於媒合偏鄉弱勢族群、高齡長者與身障者的接送需求。取名小驢行與侯勝宗的基督教信仰有關，在聖經中，驢子代表謙卑、務實、良善的象徵，雖然不容易被看到，卻很能負重又忠心。

小驢行建置無礙障預約叫車的媒合平台，並由「臺灣計程車學院協會」負責無障礙司機的教育訓練，陪伴並接送偏鄉民眾、高齡長者、身障者的就醫與就學等需要。除了補充復康巴士與公共運輸之不足，小驢行也發起「捐車資取代捐車輛」的「影響圈」Line@募資平台，向扶輪社與社會大眾募捐愛心車資，協助經濟弱勢的就醫就診需求。

台灣計程車學院司機協助身障兒童搭車。 圖／侯勝宗提供 分享 facebook

侯勝宗表示，全台復康巴士數量與一百多萬名身心障礙者外出就醫、就學、工作需求的供需落差太大，與其捐車輛，不如善用在地運將過剩的產能，除了改善無障礙交通接送需求之外，未來也能協助長者送餐、輔具物流、出外旅遊等到宅服務，創造互利共生的多贏局面。