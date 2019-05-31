調查報導／國外入山多採報備制 日本要登山計畫

日本富士山，常吸引各國登山客攀登。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

明年是台灣脊梁山脈旅遊年，但從申請流程、山屋設備到山林教育卻處處卡關，救援系統紊亂與管理令出多門也成開放山林阻力。但借鏡不少積極推動高山旅遊的國家，入山制度多已採登記報備制，雖然也有攀登意外，但不因此禁止民眾爬山，同時建立完善救援機制，設置乾淨安全的山屋，並讓民眾接受山林教育。

以日本為例，多數山岳沒有設限，只要事先向當地警方提出登山計畫書，部分地區山岳登山口也有設置投遞信箱。計畫書應記載事項包括登山者姓名、年齡、聯絡方式等基本資料，以及詳細的登山計畫、攜帶的裝備與糧食等。

攀登日本富士山，來自世界各地的登山客，在山徑上絡繹不絕。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

日本山岳與登山運動協會指出，登山計畫書除讓登山者再次檢視計畫是否周延；一旦發生山難，警消接獲通報後會召集當地遇難對策協議會成員，根據天候、登山計畫書等資訊擬定搜救計畫。至於在收費方面，警方搜救直升機免費，但若警方或家屬請求，民間救助隊也會加入搜救。

日本富士山的山屋。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

出動一架民間搜救直升機，可用「一分鐘一萬日圓」估算，費用超過三百萬日圓（約台幣八十五萬）。但因警消資源屬於公共財，日本輿論近年也已開始討論出動警方救難直升機，是否應由使用者自行負擔。由於近年登山人數、山難事故連年增加，地方政府陸續修法規定登山者有提報登山計畫書義務，違者最多可開罰五萬日圓。

日本富士山，山屋前為登山客烙印。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

山岳保險觀念在日本已逐漸普及，有些登山團甚至拒絕受理沒有山岳保險民眾報名；此外，日本山岳救助機構也針對登山愛好者推出山岳遭難對策制度，一旦有會員遇難需要搜救，費用全體會員共同分擔；以及透過不定期的免費登山講習，傳授登山者安全登山所需知識。

世界各國多採登記報備制，鼓勵大眾登山探險，或採取限額但不禁爬。雖然各國並未嚴格管制山林進出，但山林教育是避免登山意外最重要的預防措施，學會接近大自然，必須先了解大自然的危險。

當台灣中央及地方政府面對國賠困擾時，國際登山環境已更落實「安全是你的責任」，去年一對印度情侶在美國優勝美地懸崖邊自拍分心，墜落一千公尺谷底。墜落之處沒有警告標示、欄杆，但主管機關並未受到「國賠法」困擾。

日本十年前也曾發生登山者藤原隆一遇難，因警方解讀錯誤ＧＰＳ、搬運過程繩子鬆脫，家人要求國賠。二審時認為七成責任在登山者，但最終警方承認過失、放棄上訴，卻也讓登山者「自我責任論」高漲，並開始檢討山岳救援隊素質。

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