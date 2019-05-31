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回響／外國客登山 統一4個月前申請

2019-05-31 00:08聯合報 記者侯俐安游昌樺／台北報導

行政院要鬆綁登山限制讓民眾親近山林。 圖／聯合報系資料照片
行政院要鬆綁登山限制讓民眾親近山林。 圖／聯合報系資料照片
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在台灣登山有如「障礙賽」，不僅須向營建署、林務局、警政署等多個部會申請，各單位開放申請時間不同，對外國客更不友善。內政部營建署拍板，六月底上路的「登山整合平台」將統一登山申請時間，外國客來台登山，統一於登山前四個月開放申請，國人則在登山前一個月，全面簡化流程。

本報昨起三天推出「高山仰止—台灣山岳觀光的障礙賽」調查報導，檢視台灣山岳觀光困境，包含入山申請時間太短、山屋軟硬體不足等。其中，除玉山國家公園管理處、林務局轄管範圍，針對外國客開放登山前四個月申請，其餘都是一個月前；對於早早要預定機票等行程的外國客來說並不友善。

營建署國家公園組長張維銓說，建置中的「登山整合平台」六月底出爐，除建立單一入口網，登山者不必再各別申請入山證、入園證及山屋，申請時間也將全面統一，外國客在登山前四個月開放申請，本國客在登山前一個月申請。初期會有英、日語介面，並滾動擴充。

國內山屋年久失修，營建署明年也將啟動三年計畫，編列七億一九四七萬元，整建包含觀高山屋在內的十二棟山屋及改善軟硬體設施。但張維銓坦言，國內缺乏運補直升機吊掛，只能靠索道運輸或人力背運。

營建署下半年將展開先期研究，委託建築等相關領域，尋找替代方案，針對高山地理環境、氣候及山屋型態，研擬輕量化、模組化建材，並選定一、兩處做為示範改善，盼能解決現行設施運送困境。

至於林務局所屬的北大武山檜谷山莊，原本是三個老舊的鐵皮屋工寮轉作山屋使用，難登國際水準，林務局盼整建為較大型的現代山屋，給登山客更好的服務，卻因為地目屬於非都市土地的保安用地而卡關，正在跟屏東縣政府協商。

看更多報導：高山仰「止」？台灣山岳觀光的障礙賽

玉山國家公園屏東縣政府直升機
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