隱形的觀高山屋…脊梁山脈旅遊年 要跨4關卡

圓峰山屋是前往玉山後四峰必住宿之地，住在山屋的山友圍觀雲瀑夕照。 記者邱德祥／攝影 分享 facebook

從南投縣東埔望鄉部落，沿著八通關古道攀登一五三公里路程，八天七夜行程是不少登山者趨之若鶩的行程。然而，在步行十四點六公里後，多數人選擇落腳的「觀高山屋」，卻堪稱全台最高「危樓」。這裡早在十年前八八風災時，就因邊坡崩塌被封閉，每年一千八百多人住宿，不僅成為黑數，也能從此窺見台灣登山環境的困境。

黑數／山屋軟硬體不足

台灣山岳之美世界獨有，交通部觀光局將明年訂為「脊梁山脈旅遊年」，這個月已邀請德、荷、日、韓等國旅行社與媒體來台踩線，盼能將這張世界級的名片推向世界，從大眾行程到挑戰型的專業登山規畫一系列遊程與路線。政委張景森今年更緊鑼密鼓召集各部會，預計下月將開放山林、整合申請平台，盼能提供登山者更友善的攀登環境。

不過，開放山林容易，台灣山岳長期累積的沉痾卻橫亙眼前。野樵生態保育協會理事長楊志明提出台灣登山四大難關，從入山申請開放時間太短、山屋軟硬體不足、民眾山林教育欠缺、政府機關各立山頭，成了台灣發展山域觀光難以跨越的「四大坎」。

有如三不管地帶的觀高山屋，面臨的窘境就有如全台山岳的縮影。

八通關古道橫跨南投與花蓮，若從南投望鄉部落進入古道，依序會遇到樂樂、觀高、巴奈伊克三座山屋，但樂樂山屋位在五點八公里處，步行三小時就能抵達，登山者頂多在此休息，再走四小時能到的觀高山屋，剛好適合過夜。 廢棄的觀高山屋已被公告封閉，不少山友仍違規借住。 記者邱德祥／攝影 分享 facebook

默契／登記樂樂住觀高

然而，在內政部國家公園玉山管理處山屋申請系統中，卻看不到「觀高山屋」的選項。原來，觀高山屋早從八八風災後，就因建築下方邊坡崩塌嚴重，被關閉禁用。三棟山屋與露天桌椅，歪斜地擱置在山間，林務局南投林管處在山屋貼滿「禁止使用」封條。

「我們申請樂樂、巴奈伊克山屋，但玉管處也知道我們住在觀高。」四月中，從向陽走南二段的五名登山者，歷經九天八夜、最後一站住在觀高，「雖然知道觀高地基遭淘空，但總比搭天幕帳舒適，因此選擇在觀高『迫降』。」山友說。

據玉管處統計，去年有一八三五人申請住樂樂山屋。官民心中都有數，「申請住樂樂，就等於住觀高」，這隱形的默契長達十年，山友們在此炊煮、過夜。有山友認為山屋狀況良好，為何不能正大光明開放？也有山友認為不應漠視危險性，但確實又有住宿需求，讓他們住得也有點忐忑。

觀高山屋土地主管機關為林務局南投林管處，山屋租用管理者卻是玉管處，但租約早已到期。風災後觀高山屋被列為危險建築，玉管處原要在附近建新山屋，卻因二○一三年中興航空直升機在玉山北峰失事，導致國內缺乏直升機搬運，聘人工搬運建材經費又會暴增而擱置至今。

困境／缺乏直升機運補

百岳中的避難小屋多半年久失修，當主管山岳活動的各部會業務疊床架屋、權責不清，台灣脊梁觀光又能如何行銷全世界？

文化大學景觀學系系主任郭瓊瑩表示，高山脊梁景觀如要行銷全世界，必要的服務設施一定要到位，政策面必須對高山運補與營運系統有新的思維與作法，建立新的高山旅遊產業鏈，才能擦亮這張世界級名片。

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