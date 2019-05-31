華碩打造一款可協助判斷蔬果食材是否清洗乾淨的物聯網設備

華碩進軍物聯網市場之後，這幾年在Computex期間也持續有新品展示，這次針對蔬果食材清洗打造的PD100，主要是藉由水質過濾判斷清洗蔬果是否仍有殘存泥沙，或是仍有尚未清洗乾淨的農藥成分。

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隸屬於華碩物聯網產品的PD100，整體外型採用蛋形設計，使用時僅需將其投入水中，即可透過過濾水質方式判斷清理蔬果是否仍有泥沙，或是農藥殘存。使用者可以透過頂端燈光顏色判斷清洗狀況，或是透過手機app連動進行確認。

在PD100使用模式中，分別提供靜態沉浸，以及動態流水兩種模式，藉此判斷不同清理情況下，協助使用者判斷是否將蔬果食材可能夾帶泥沙、農藥殘量清理乾淨。

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根據華碩表示，傳統清理蔬果食材方式，多半是透過浸泡、手刷清理，並且透過目視方式確認是否清理乾淨，但實際上對於玉米、花椰菜等食材，有時候還是較難透過這樣的方式確認清理結果，因此才會構思PD100這樣的裝置，透過感測方式協助使用者判斷食材處理是否能夠安心。

而PD100採用密合設計，本身採用無線充電方式補充運作電力，同時內部用於過濾量測泥沙、農藥殘存量的濾芯仍有常時使用損耗情況，因此在實際使用情況下，勢必會在一段時間後面臨需要更換。但在目前採用密合設計情況來看，有可能僅能直接更換一組新品，而非更換內部耗材，或許會造成使用上，以及選購時的擔憂。

不過，目前華碩說明目前此項產品仍處於測試階段，現行設計也不見得是未來進入市場銷售版本，因此也有可能改為可自行更換耗材，或是標榜內部耗材可對應一定使用時間，讓使用者能更放心使用。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》