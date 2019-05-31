CoolerMaster展示極盡鏤空滑鼠、無風扇模組化電源供應器與沉浸式電腦椅

在此次Computex 2019中，CoolerMaster展示旗下強調僅有52公克左右重量的鏤空滑鼠MM710，以及標榜可不使用散熱風扇的模組化電源供應器「Project Fanless」，另外也實際展示名為GamePod的「電腦椅」配件。

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在MM710的設計中，CoolerMaster盡可能地把滑鼠能鏤空地方大幅偷輕，讓滑鼠重量僅維持在52公克左右，最主要是為了讓滑鼠達到最輕盈重量，藉此滿足需要輕盈滑鼠操作使用的玩家需求。

不過，即便是把滑鼠多數部分鏤空偷輕，MM710依然維持搭載RGB背光燈效功能，並且配置高階光學感應器Pixart 3389，而在左側也搭載兩組快捷鍵，方便使用者快速啟用指定功能。此外，CoolerMaster表示在MM710其實也做了一定程度的防塵設計，但對於這樣的鏤空程度似乎沒有太大幫助…。

先前其實部分滑鼠廠商也曾構思將滑鼠鏤空偷輕，藉此降低滑鼠操作重量，同時也能紓緩手汗沾粘情況，至於MM710是否也能發揮相同效果，似乎還是要看實際操作使用情況才能確定。

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而以「Project Fanless」為稱，標榜可不使用散熱風扇的模組化電源供應器，則是CoolerMaster對於未來電源供應器的想像。

除了連接線路全數可模組化拆接，本身更標榜符合80 Plus白金認證，最高可提供1000W輸出功率，可對應在650W以內輸出功率可不使用散熱風扇，但使用者依然可透過模組化方式加裝散熱風扇解熱。至於供電方式則是採用數位化，對應功率因數校正、諧振槽電路，以及雙直流電源設計，讓PC能以更「乾淨」電力穩定運作。

在未安裝使用風扇情況下，CoolerMaster表示「Project Fanless」甚至可實現無噪音的PC運作使用模式。

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另外，CoolerMaster在現場也實際展示仍處於測試階段的沉浸式「電腦椅」GamePod，標榜採用可電動調整角度、可安裝三組螢幕，甚至椅子還具備震動按摩功能，相比宏碁採用設計更是小了一些，應該比較適合放在居家環境使用。

其他部分，則包含CoolerMaster原本投入的散熱配件，並且標榜採用單組加大的散熱銅柱設計，另外也推出新款水冷散熱套件。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》