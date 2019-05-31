親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台北國際電腦展
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

立院三讀 酒駕再犯致死處無期徒刑 故意犯等同殺人

丹麥血色海灣：法羅群島的「領航鯨獵殺季」

CoolerMaster展示極盡鏤空滑鼠、無風扇模組化電源供應器與沉浸式電腦椅

2019-05-31 12:48楊又肇

在此次Computex 2019中，CoolerMaster展示旗下強調僅有52公克左右重量的鏤空滑鼠MM710，以及標榜可不使用散熱風扇的模組化電源供應器「Project Fanless」，另外也實際展示名為GamePod的「電腦椅」配件。

分享

在MM710的設計中，CoolerMaster盡可能地把滑鼠能鏤空地方大幅偷輕，讓滑鼠重量僅維持在52公克左右，最主要是為了讓滑鼠達到最輕盈重量，藉此滿足需要輕盈滑鼠操作使用的玩家需求。

不過，即便是把滑鼠多數部分鏤空偷輕，MM710依然維持搭載RGB背光燈效功能，並且配置高階光學感應器Pixart 3389，而在左側也搭載兩組快捷鍵，方便使用者快速啟用指定功能。此外，CoolerMaster表示在MM710其實也做了一定程度的防塵設計，但對於這樣的鏤空程度似乎沒有太大幫助…。

先前其實部分滑鼠廠商也曾構思將滑鼠鏤空偷輕，藉此降低滑鼠操作重量，同時也能紓緩手汗沾粘情況，至於MM710是否也能發揮相同效果，似乎還是要看實際操作使用情況才能確定。

分享

分享

分享

而以「Project Fanless」為稱，標榜可不使用散熱風扇的模組化電源供應器，則是CoolerMaster對於未來電源供應器的想像。

除了連接線路全數可模組化拆接，本身更標榜符合80 Plus白金認證，最高可提供1000W輸出功率，可對應在650W以內輸出功率可不使用散熱風扇，但使用者依然可透過模組化方式加裝散熱風扇解熱。至於供電方式則是採用數位化，對應功率因數校正、諧振槽電路，以及雙直流電源設計，讓PC能以更「乾淨」電力穩定運作。

在未安裝使用風扇情況下，CoolerMaster表示「Project Fanless」甚至可實現無噪音的PC運作使用模式。

分享

分享

分享

另外，CoolerMaster在現場也實際展示仍處於測試階段的沉浸式「電腦椅」GamePod，標榜採用可電動調整角度、可安裝三組螢幕，甚至椅子還具備震動按摩功能，相比宏碁採用設計更是小了一些，應該比較適合放在居家環境使用。

其他部分，則包含CoolerMaster原本投入的散熱配件，並且標榜採用單組加大的散熱銅柱設計，另外也推出新款水冷散熱套件。

分享

分享

分享

分享

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

微星攜三星 強攻曲面電競市場

2019-05-31 09:25

COMPUTEX 2019 大秀數據商機

2019-05-31 09:09

華碩打造一款可協助判斷蔬果食材是否清洗乾淨的物聯網設備

2019-05-31 12:52

華碩攜手BMW設計部門打造「變臉」筆電ROG Face Off

2019-05-31 12:50

融合原住民精神 Ducky與排灣族藝術家雷恩打造豬年特別款鍵盤

2019-05-31 12:48

5G筆電現身，PC市場復活了？連手機晶片廠也做電腦，看懂今年Computex最火商機

2019-05-31 10:16

迎廣科技第九代概念機「Yǒng 蛹」及ALICE機殼亮相

2019-05-30 20:57

台北國際電腦展 JJ林俊傑現身

2019-05-30 20:13

Project Athena之外 Intel以不同概念設計詮釋全新筆電使用體驗

2019-05-30 12:14

結合Movidius視覺運算元件 Intel攜手微軟、華碩打造PC端AI開發工具組

2019-05-30 12:14

Intel確認今年第三季推出新款Optane記憶體M15，強調在隨機讀取效率優勢

2019-05-30 12:13

Intel藉由NUC Compute Element模組化設計 擴展更多元運算需求

2019-05-30 12:13

聯發科將5G晶片整合進處理器 明年初用於親民價位手機

2019-05-30 12:07

過時系統？微軟將讓Windows更符合現代使用體驗

2019-05-30 12:06

Intel強調未來在顯示卡技術投入 展示「2035年」顯示卡外型想像

2019-05-30 11:58

台北電腦展 桃園31團隊成國際InnoVEX新創展亮點

2019-05-30 11:57

夏普旗下DynaBook新筆電登台 第3季開賣

2019-05-29 22:47

台荷激盪新創能量 InnoVEX尬場拼國際化

2019-05-29 21:32

台北電腦展大亮點！ASUS正妹小編現身 燦笑迷暈網友「先買200台」

2019-05-29 18:22

InnoVEX參展企業創新高！荷蘭12企業來台成最大國家館

2019-05-29 16:06

影／InnoVEX開幕！黃志芳：成為亞洲最大新創展

2019-05-29 15:48

AVITA新筆電採用哥德式建築設計為發想

2019-05-29 09:46

Hyper X推出鍵軸壽命可達8000萬次、首款HyperX自行設計機械軸

2019-05-29 09:46

Arm不認為處理器必須加入AI 但5G時代可能是必需品

2019-05-29 09:42

技嘉新款AERO 15系列筆電針對創作者打造 同樣整合微軟雲端AI功能

2019-05-29 09:41

高通期望以常時連網筆電顛覆傳統PC市場、帶動全新服務發展

2019-05-29 09:40

Intel公布第一版Project Athena目標規格 強化筆電使用體驗

2019-05-29 09:39

Intel正式推出代號Ice Lake、10nm製程的第10代Core i系列處理器

2019-05-29 09:38

Intel擴展更多運算應用 首度將Core i9規格加入vPro技術處理器

2019-05-29 09:34

vPro技術將在Intel數據、5G網路應用產品扮演重要項目

2019-05-29 09:26

HP推出採用木質扶手設計的全新Envy系列筆電

2019-05-29 09:25

新款Alienware系列遊戲筆電換上全新設計 外觀更加美型

2019-05-29 09:24

換上Ice Lake處理器規格、提昇操作體驗 Dell更新XPS系列筆電

2019-05-29 09:23

NB新花樣？雙螢幕筆電今年最潮

2019-05-29 09:10

Computex／為創作者而生 宏碁全新品牌ConceptD搶眼有型

2019-05-29 00:26

宏碁、ZenFone 6等 奪COMPUTEX金質獎

2019-05-28 22:44

電腦展出新貨 英特爾推10奈米新處理器

2019-05-28 21:35

COMPUTEX登場 宏達電攜高通、中華電、NVIDIA展新應用

2019-05-28 17:39

「雙A」拚人氣 比新比創意

2019-05-28 14:46
看更多

熱門文章

頂尖國際學術團體也封殺華為 李家同：不可思議

2019-05-30 17:26

學術圈大躁動 華為科學家對IEEE做出過哪些貢獻？

2019-05-30 17:22

華為更新後出現死機 傳港版Mate 9、10災情最慘

2019-05-30 17:46

蘋果獲得可折疊螢幕專利 2021年有望推出折疊手機

2019-05-30 22:45

不可思議！微軟Edge瀏覽器居然登上macOS

2019-05-30 16:24

無懼美國封殺 華為要在南韓設立首座5G實驗室

2019-05-30 17:23

微軟推Chromium版Edge瀏覽器 YouTube反要求下載Chrome

2019-05-30 15:45

唐鳳：難辨「華為」私營或國營 台灣5年前已禁用

2019-05-30 13:40

5G筆電現身，PC市場復活了？連手機晶片廠也做電腦，看懂今年Computex最火商機

2019-05-31 10:16

不靠外接鏡頭！金曲獎導演陳映之用Xperia 1拍出超現實大片

2019-05-30 20:09

台北國際電腦展 JJ林俊傑現身

2019-05-30 20:13

COMPUTEX 2019 大秀數據商機

2019-05-31 09:09

Apple第七代iPod touch 加入FaceTime功能

2019-05-30 21:16

微星攜三星 強攻曲面電競市場

2019-05-31 09:25

HTC U11出包！用戶更新Android 9.0後無法解鎖

2019-05-31 13:17

遠傳攻AI 啟動5G連網

2019-05-30 14:38

智慧喇叭記住對話變窺探？ 亞馬遜：能命令Alexa刪除

2019-05-30 19:06

迎廣科技第九代概念機「Yǒng 蛹」及ALICE機殼亮相

2019-05-30 20:57

首款台灣文學線上遊戲 「夢獸之島」問世

2019-05-30 18:40

寶可夢創新APP 收集睡眠數據練功

2019-05-30 18:34

OPPO揭曉新款入門手機Reno Z，Reno標準版同步增加新配色

2019-05-31 12:54

華碩打造一款可協助判斷蔬果食材是否清洗乾淨的物聯網設備

2019-05-31 12:52

亞馬遜推出小尺寸Echo Show 5 加入全新隱私設計、更多Alexa應用功能

2019-05-31 12:51

華碩攜手BMW設計部門打造「變臉」筆電ROG Face Off

2019-05-31 12:50

恩智浦以17.6億美元收購Marvell旗下Wi-Fi與藍牙晶片業務

2019-05-31 12:42

Google關閉YouTube Gaming服務 未來維持以YouTube凝聚玩家關注

2019-05-31 12:47

微軟將推PC版Xbox Game Pass訂閱服務 開放更多遊戲於Steam上架銷售

2019-05-31 12:54

華為手機更新後直接死機 香港官網籲暫緩更新

2019-05-31 09:58

CoolerMaster展示極盡鏤空滑鼠、無風扇模組化電源供應器與沉浸式電腦椅

2019-05-31 12:48

高通推出採Snapdragon XR1處理器的Smart Viewer參考設計

2019-05-31 12:41

因應VR內容創作 羅技打造一款可對應HTC VIVE使用的手寫筆

2019-05-31 12:43

明基智慧零售、智慧餐飲技術 COMPUTEX展亮相

2019-05-31 12:25

臉書在台挹注開發者資源 新趨勢聚焦人際連結

2019-05-30 19:45

舉辦英雄聯盟慈善杯決賽之餘 Zotac展示多款迷你電腦應用新品

2019-05-31 12:53

融合原住民精神 Ducky與排灣族藝術家雷恩打造豬年特別款鍵盤

2019-05-31 12:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top