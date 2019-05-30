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Intel強調未來在顯示卡技術投入 展示「2035年」顯示卡外型想像

2019-05-30 11:58楊又肇

雖然日前透露將藉由名為「The Odyssey at Computex」的玩家社群聚會活動，分享包含Intel Graphics Command Center在內顯示卡業務進展，但顯然Intel將此次重點放在新版軟體更新，以及代號Ice Lake的第10代Core i系列處理器所搭載Gen11整合式顯示卡效能表現，此外僅分享對於未來獨立顯示卡的「想像」。

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在今年GDC 2019透露將針對Intel Graphics Command Center軟體內容更新，並且提昇未來對應微軟在DirectX 12加入可變速率著色功能 (Variable Rate Shading,VRS)，藉此降低顯示卡在呈現單一畫面時的硬體效能負擔，並且相對讓顯示效能提昇。

而在此次Computex 2019期間，Intel強調接下來在第10代Core i系列處理器採用的Gen11整合式顯示卡，將會有更好顯示效能表現，並且可對應可變速率著色功能，藉此實現透過整合式顯示卡即可流暢運作《全軍破敵：三國 (Total War: Three Kingdoms)》的效能表現。

不過，雖然強調Gen11整合式顯示卡在顯示效能上的提升，在此次展示仍侷限在以1080P、平均每秒24張畫格的輸出表現，同時遊戲特效選項也無法全數開啟，因此依然需要透過額外獨立顯示卡輔助才能獲得更好運算效能，但相比現階段採用Gen9設計表現則有更進一步穩定提昇。

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同時，Intel也表示新版Intel Graphics Command Center軟體已經可以透過微軟線上軟體市集Microsoft Store下載，此次主要針對操作介面、使用體驗作改善，同時也能讓使用者更換佈景主題，並且透過單鍵最佳化遊戲效能，此次更加入支援更多遊戲。

至於針對2020年預計推出的全新獨立顯示卡產品，Intel並未進一步分享具體細節，但分享先前由設計師Cristiano Siqueira對於未來獨立顯示卡造型設計，藉由天狼星 (Sirius)、仙女座 (Andromeda)、雙子座 (Gemini)、赦免 (Oblivion)、普羅米修斯 (Prometheus)五種設計，詮釋未來在2035年可能的顯示卡外型。

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天狼星 (Sirius)

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仙女座 (Andromeda)

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雙子座 (Gemini)

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赦免 (Oblivion)

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普羅米修斯 (Prometheus)

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Intel顯示卡

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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