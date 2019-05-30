過時系統？微軟將讓Windows更符合現代使用體驗

微軟在此次Computex 2019的主題演講中，由微軟消費暨裝置銷售事業群全球副總裁Nick Parker說明未來在Windows作業系統的發展規劃，將會持續朝向為新一代現代化電腦使用體驗，以及對應更多連網裝置與物聯網解決方案，並且加速創新與企業轉型，同時也透露未來微軟將會針對無縫更新、常時連接等應用發展，讓Windows作業系統可以成為更加茁壯發展平台。

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依照Nick Parker的說法，由於硬體裝置端的使用模式持續改變，例如從傳統鍵盤、滑鼠操作，到目前加入手寫筆、觸控、聲控、臉部識別，甚至整合雲端協同運算等，Windows作業系統也持續隨著運算需求作調整，未來除了將更符合全新操作互動使用模式，更將提供無縫更新、提昇安全、提供常時連網應用，並且確保運作效能表現。

而在說明中，Nick Parker更說明微軟將持續推動現代化作業系統使用體驗，藉由整合硬體運算效能表現，並且整合雲端及人工智慧運算模式，藉此推動更進一步的感知運算。另外，藉由Azure雲端平台應用，微軟更計畫讓裝置連網可成為物聯網解決方案的一部分。

以目前Windows作業系統更新來看，已經逐漸從原本軟體設計思維逐漸轉變為服務導向，並且透過更敏捷的更新週期，讓使用者能更快獲取功能更新，同時相容最新硬體設備使用，更可讓使用者能以全新運算體驗獲得全新使用感受。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》