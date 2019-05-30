Intel確認今年第三季推出新款Optane記憶體M15，強調在隨機讀取效率優勢

在此次Computex 2019期間，Intel宣布將在今年第三季推出新款Optane記憶體M15，強調藉由控制器更新、軟體升級，讓過往藉由PCIe 3.0 x 2通道方式，可進一步提昇至PCIe 3.0 x 4，進而提高整體存取加速表現。

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而相比目前已經能以PCIe 4.0通道連接NVMe SSD，藉此獲得更高資料存取效率，但Intel仍對於Optane記憶體在隨機讀取效率上的表現，強調能進一步打破傳統NAND Flas寫入模式限制，讓Optane記憶體可配合Intel RST軟體，進一步加快全面性的存取效率。

不過，即便Intel強調Optane記憶體在資料存取加快表現，同時目前配置也較初期有更高彈性，不再限制使用者僅能針對主要開機碟進行加速，但是對於一般使用者而言，依然是直接選購售價越來越便宜的SSD就能相當程度「有感」，Optane記憶體的應用似乎仍僅鎖定發燒級玩家，或是針對有資料存取加速需求的使用情境，例如機器學習及人工智慧應用。

至於先前與美光確定結束彼此合作關係，未來是否會影響記憶體技術發展，Intel則強調並不會因此受影響，說明未來依然會持續布局3D XPoint與Optane記憶體產品發展。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》