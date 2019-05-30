結合Movidius視覺運算元件，Intel攜手微軟、華碩打造PC端人工智慧開發工具組

針對人工智慧運算需求，Intel稍早也宣布與華碩、微軟合作推出的PC端人工智慧開發工具組，其中藉由華碩ZenBook Pro 14 (UX450FDA)筆電為基礎，藉由整合Intel旗下Movidius Myriad X VPU視覺運算元件，搭配Windows ML資料庫、OpenVINO軟體工具組等資源，讓開發者能更方便藉由筆電打造各類人工智慧運算應用技術。

分享 facebook

藉由在筆電裝置導入Movidius Myriad X VPU視覺運算元件，搭配Intel Core i7等級處理器，以及整合式顯示卡運算資源，搭配軟體框架等資源，將可讓開發者快速透過筆電建造機器學習等人工智慧技術設計。

在此次與華碩、微軟合作項目中，Intel將以華碩ZenBook Pro 14 (UX450FDA)筆電為基礎作為人工智慧開發工具組，並且整合Windows ML資料庫、OpenVINO工具組，以及Python開發工具與30天試用版本的Visual Studio 2019企業版等軟體資源，並且提供設計指引、程式範本、示範課程、應用程式範例及相關應用技巧內容，讓開發者能更容易打造人工智慧應用內容，並且能快速移轉到不同硬體平台上使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》