Project Athena之外，Intel以不同概念設計詮釋全新筆電使用體驗

今年除了在Computex 2019期間說明對應未來使用體驗的筆電設計Project Athena初步設計想法，Intel在Computex 2019期間也分別展示代號Twin River、Honeycomb Glacier，以及Mohawk River的筆電參考設計。

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「Twin River」

在代號Twin River的參考設計中，Intel將兩組解析度均為1920 x 1080的12.3吋螢幕組合在一起，讓兩組螢幕可以同時顯示，或是個別顯示不同內容，甚至兩組螢幕更可對應觸控或手寫操作使用模式。

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機身外部則可藉由塑膠、尼龍，或是纖維材質覆蓋，而在處理器設計規格，則可對應15W電功耗、四核心設計的Core i U系列，同時內部藉由均溫板確保系統運作穩定。

類似的設計已經分別出現在華碩、聯想在內廠商推出筆電產品，同時藉由不同材質打造時尚外型筆電的設計，其實也出現在HP在內廠商推行筆電機種。

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「Honeycomb Glacier」

華碩在今年Computex 2019展前揭曉搭載兩組螢幕設計的ZenBook Duo系列，基本上就是採用Intel代號Honeycomb Glacier的參考設計打造，讓使用者能藉由多組螢幕對應不同使用需求與體驗，例如透過12.3吋第二螢幕作為15.6吋主螢幕延伸畫面範圍，或是藉由第二螢幕作為快速操作區塊。

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在螢幕設計部分，主螢幕除了可以一般筆電形式使用，甚至可進一步連同第二螢幕往上拉，並且透過螢幕背面立架支撐，讓使用者能以更高角度檢視螢幕，而不會像是傳統筆電讓使用者僅能以俯視角度使用螢幕，導致長時間使用時產生頸部酸痛問題。

但這樣的設計，似乎會面臨機構使用耐用問題，因此在現場展示時，Intel工作人員也特別叮嚀避免以不正常力道使用上掀機構，進而造成螢幕損毀。

除了華碩，目前包含HP在內廠商也計畫推出類似設計筆電產品，而華碩已經確定會推出採用雙螢幕設計的ZenBook Duo系列筆電產品。

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「Mohawk River」

Mohawk River的設計，比較像是讓筆電上蓋閉合時仍可與使用者持續互動，Intel其實過往也有提出類似概念設計，此次則是將小型長條螢幕放置在筆電轉軸觸，讓使用者能快速檢視信件、訊息等內容，甚至可以透過聲音識別方式隨時喚醒亞馬遜Alexa在內數位助理服務，並且以此持續與筆電互動，同時無需一再開啟筆電上蓋操作相關服務。

在這樣的設計概念中，Intel希望能讓使用者以更自然、直覺，同時無需動手操作，即可透過筆電持續與他人互動，或是使用各類服務內容，藉此改變傳統筆電使用模式。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》