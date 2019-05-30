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迎廣科技第九代概念機「Yǒng 蛹」及ALICE機殼亮相

2019-05-30 20:57三嘻行動哇 Yipee!

圖片及資料來源：迎廣科技
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電腦機殼大廠打造的機殼外型大多以方正設計為主，最多加上LED燈，難道不能有其他絲毫特色嗎？

在COMPUTEX 2019上，迎廣科技推出第九代旗艦形象機「Yǒng」(中文發音同 蛹) 與搭載軟體互動的309機殼、9系列新作925與905 OLED版本、多色可換裝的輕量化ALICE創意機種，與多款風扇和電源供應器系列。

圖片及資料來源：迎廣科技
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迎廣形象機已經推出至第九代，這次Yǒng (蛹) 的靈感來自於有機型態的衍生性設計，有蝴蝶孵化前蛹的外型，像鳥骨的輕巧堅硬，衍生性設計造就每個角度與每個造型都不會完全相同。

內部架構則是支援任何高階系統，包括多張顯卡、散熱器高度、大型主機板等等，成就玩家們想要組裝的各種配置。同時因為開放式的造型設計，再也不用擔心風流散熱的問題

圖片及資料來源：迎廣科技
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經典童話「愛莉絲夢遊仙境」啟發的電腦機殼充滿趣味與驚喜，設計團隊再次將系統組裝帶入不同的境界。針對不想侷限於傳統機殼的族群，ALICE跳脫框架，擁有輕量化材質、耐用結構、優異散熱、造型創新且可多彩搭配，充滿個性化。內部垂直風流，能自然將廢熱排出；同時，開放式結構設計方便系統組裝與理線。

圖片及資料來源：迎廣科技
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升級版309內部除支援ATX主機板與提供充分空間安裝高接顯示卡與電源供應器，升級的面板使用強化玻璃並搭載 144 個可編程 LED 與內建 12 種燈光動畫模式。使用者搭配 GLOW 2 軟體，可以讓面板顯現個性化的動畫。

圖片及資料來源：迎廣科技
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內部配置3個EGO (AE120)可編程風扇，除了使用 GLOW 2 軟體同步燈光，亦可選擇透過相容的主機板軟體同步整機系統燈光；全黑化 309 並加入菱格造型突顯其陽剛與立體感。

圖片及資料來源：迎廣科技
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新款925承襲928Super Tower 的外觀與工藝，採用厚實的全鋁外框搭配燻黑玻璃側板。搭配可編程前置 logo 燈光與可安裝高階系統和水冷的配置。

圖片及資料來源：迎廣科技

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

Computex

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