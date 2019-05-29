換上Ice Lake處理器規格、提昇操作體驗 Dell更新XPS系列筆電

隨著Intel公布將推出代號Ice Lake的第10代Core i系列處理器，Dell也在Computex 2019宣布推出新款XPS 13 2-in-1，同時也宣布更新XPS 15系列筆電，但僅採用第九代Core i系列處理器規格。

分享 facebook

新款XPS 13 2-in-1是以原本新款XPS 13為基礎，採用螢幕可翻轉設計，藉此對應更多使用模式。而螢幕則採用13.4吋、解析度為1920x1200的LCD面板，另外也能選擇4K解析度規格，螢幕則採用極窄邊框設計，並且將單顆鍵盤按鍵與觸控板面積全數加大，同時也支援手寫筆操作模式。

硬體部分則採用Intel剛揭曉的第10代Core i系列處理器，其中可選擇Core i3-1005、Core i5-1035，或是Core i7-1065規格，而機身內部則採用雙風扇散熱設計，藉此確保系統運作穩定性。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

同時，Dell也宣布更新XPS 15系列筆電，但僅採用第九代Core i系列處理器，最高可對應Core i9-9980HK規格，以及最高64GB記憶體，並且內建NVIDIA GeForce GTX 1650獨立顯示卡，螢幕則可選擇Full HD解析度，或是4K解析度的OLED面板或LCD面板規格。

新款XPS 13 2-in-1，以及新款XPS 15建議售價都將從999.99美元起跳，預計從即日起率先在美國地區開放預訂。

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》