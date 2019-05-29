新款Alienware系列遊戲筆電換上全新設計 外觀更加美型

除了新款XPS系列，Dell此次在Computex 2019也宣布推出新款Alienware系列遊戲筆電，此外也宣布更新旗下入門款遊戲筆電G3 15，以及包含Inspiron系列產品。

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新款Alienware系列遊戲筆電分別推出m15與m17兩種規格，其中採用全新鍵盤設計，同時也進一步加大玻璃觸控板操作面積，另外也能使用最高Intel第9代Core i9-9980HK處理器規格，以及NVIDIA GeForce RTX 2080獨立顯示卡選項，螢幕則可選擇高達240Hz更新率的Full HD解析度螢幕，或是更新率僅60Hz的4K OLED螢幕規格。

而為了進一步強調遊戲運作時的穩定表現，新款Alienware系列遊戲筆電更在處理器採用6相供電，以及在顯示卡採8相供電設計，藉此讓筆電能藉由穩定供電發揮完整效能，甚至也能對應超頻需求。

建議售價方面，新款Alienware系列遊戲筆電將以1499.99美元起跳價格上市，預計在今年6月11日推出。

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除了Alienware系列遊戲筆電，Dell還同步更新新款G3 15入門等級遊戲筆電，其中可選擇第9代Core i5或Core i7規格處理器，以及NVIDIA GeForce GTX 16系列顯示卡，螢幕則可選擇144Hz更新率、Full HD解析度的面板規格。

其他更新方面，此次在Computex 2019期間更推出新款Inspiron 13 5000、Inspiron 15 7000，另外也宣布更新AIO系列機種，分別推出Inspiron 24 5000、Inspiron 27 7000。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》