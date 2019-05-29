vPro技術將在Intel數據、5G網路應用產品扮演重要項目

在此次Computex 2019主題演講中，Intel宣布推出搭載vPro技術的第9代Core i系列處理器之後，Intel商業客戶平台副總裁暨總經理Stephanie Hallford進一步針對vPro技術發展作了分享，同時也透露未來也會將vPro技術應用在Project Athena設計筆電產品。而在接下來的5G網路時代中，Stephanie Hallford也認為vPro技術將在越來越多的數據運算中扮演重點應用項目。

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從2006年開始提出的vPro技術，分別著重系統安全、節省能源損耗，並且增加裝置可信賴度，此外也讓企業端能在維護成本相對降低。而隨著時間演進，Intel也持續在vPro技術持續強化，例如加入主動管理技術 (AMT)、虛擬化技術 (VT)、可信賴平台模組 (TPM)，或是近期加入的Hardware Shield技術。

vPro技術應用產品可在長期使用中帶來更大優勢

依照Stephanie Hallford說明，雖然搭載vPro技術的處理器售價相對較高，但若以企業長遠發展使用角度來看，在設備管理、安全防護，以及可信賴程度等應用，事實上可以協助企業從中節省許多不必要支出，甚至在近期加入的Hardware Shield技術，更能配合硬體設置針對BIOS韌體與作業系統啟用層提供額外保護，確保裝置端使用安全，並且提昇系統運作可靠度。

因此雖然採用vPro技術的處理器，或是應用此類處理器的設備價格相對較高，卻能讓企業端應用帶來更大優勢，而對於發展變動幅度相對較快的新創企業，Stephanie Hallford也認為採用vPro技術應用設備其實也能在成本上達成更好控管成效，甚至可在重要資料處理、儲存以更少人力達成更好控管效益。

雖然新創團隊發展項目往往會有較快變動，同時可能也不像大型企業會有足夠技術管理人力，但相較發展項目遭竊取外流，或是因為硬體等因素損毀，甚至難以掌控資料存取動態等情況造成額外成本增加，或許投資採用vPro技術應用產品確實能帶來更大效益。

Intel商業客戶平台副總裁暨總經理Stephanie Hallford 分享 facebook

加入Core i9規格，確實為了更高效能需求

而此次宣布在支援vPro技術的處理器產品增加Core i9規格，Stephanie Hallford表示在安全、能耗與可信賴度之外，主要在於越來越多使用vPro技術的用戶開始有更高效能需求，例如針對人工智慧技術應用發展的團隊，必然會希望有更高運算效能，同時也預期可確保系統安全。此次額外推出Core i9規格，自然也是希望將運算應用規模進一步擴大，藉此吸引更多企業用戶採用。

尤其在接下來的5G網路發展中，Intel將持續布局5G網路應用發展，並且藉由提供Wi-Fi 6無線網路連接技術應用，讓裝置端可以藉由處理器效能對應更多資料運算，同時透過vPro技術確保系統安全、穩定。在Intel自詡為數據公司情況下，如何協助用戶確保資料安全，顯然也將使vPro技術成為Intel重點發展項目之一。

vPro技術現階段仍以企業應用為主，但也會加入Project Athena設計

至於未來vPro技術是否計畫應用在其他產品，就Stephanie Hallford的說法表示暫時還沒有此方面規劃，確實有部分用戶藉由搭載vPro技術的終端運算裝置建立物聯網應用，但現階段vPro技術主要還是會以企業端產品應用居多，而未來針對採用不同安全防護技術的終端裝置也會構思合適整合模式。

對於此次宣布提出Project Athena的1.0目標規格，Stephanie Hallford透露未來也預期會加入支援vPro技術規格，但並不會太快出現在應用代號Ice Lake的第10代Core i系列處理器，而是會接連應用在2020年預計推出代號Comet Lake的處理器產品，以及更後面推出代號Tiger Lake處理器產品中。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》