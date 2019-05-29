Intel擴展更多運算應用 首度將Core i9規格加入vPro技術處理器

除了在Computex 2019展前活動預覽標榜所有核心均可以5.0 GHz時脈運作的Core i9-9900KS桌機版處理器之後，Intel在此次Computex 2019主題演講中更宣布將在市場進一步擴展運算應用規模，同時也宣布新款整合vPro技術的第9代Core i系列筆電與桌機處理器，以及14款全新Xeon E系列處理器都會從即日起供貨，另外更預告今年秋季將會推出更多Core X系列處理器產品。

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此次宣布推出新款整合vPro技術的第9代Core i系列筆電與桌機處理器，以及14款全新Xeon E系列處理器，預期Intel將會進一步擴展商業應用市場，另外先前確認推出的Core i9-9900KS桌機版處理器，則會進一步鎖定更高階效能需求的玩家市場。

加上先前已經針對消費市場推出的第9代Core i系列，Intel基本上已經讓第9代處理器產品擴展到絕大多數市場應用需求，甚至讓Core i9規格進入企業應用市場，因此在Computex 2019期間也同步揭曉採10nm製程、代號Ice Lake的第10代Core i系列處理器，藉此延續擴展更大運算應用市場。

而預計在下半年預計推出的新款Core X系列處理器產品，則會鎖定更進階運算，以及多工創作使用需求。

此外，Intel也宣布將在6月中旬推出可供超頻使用的軟體工具Performance Maximizer，並且提供免費使用，讓使用者能以此輕易將處理器進行超頻。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》