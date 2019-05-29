Intel正式推出代號Ice Lake、10nm製程的第10代Core i系列處理器

在Computex 2019展前活動預覽效能表現之後，Intel稍早於Computex 2019主題演講上正式確認代號Ice Lake的處理器產品，將會以第10代Core i系列為稱。

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依照Intel的說法，第10代Core i系列處理器除了以10nm製程生產，並且導入Sunny Cove架構設計，更藉由整合Gen11顯示卡提昇2倍顯示運算效能，同時也藉合DL Boost技術提昇2.5倍人工智慧運算效率。

而在整合Wi-Fi 6無線網路連接技術，更讓第10代Core i系列處理器可在無線連接傳出提昇3倍速度表現。

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Inteel預期藉由第10代Core i系列處理器擴大運算應用可能性，同時產品線也將涵蓋Core i3到Core i7規格，但預期日後也會推出Core i9規格設計。但首波推行產品最多僅提供4核心、8線程運作設計，在Turbo Boost模式下最高可達4.1GHz運作時脈，而顯示部分則可達1.1GHz運作時脈。

目前第10代Core i系列處理器已經開始向合作夥伴供貨，預計在今年年底聖誕節左右就會有相關市售產品提供銷售。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》