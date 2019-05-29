Intel公布第一版Project Athena目標規格 強化筆電使用體驗

日前透露將於台北、上海、加州成立Project Athena開放實驗室消息後，Intel在Computex 2019主題演講中宣布將確認Project Athena的1.0目標規格，同時也透露最快將會在今年內推出實際市售產品。

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Intel表示，約80%使用者預期PC依然是未來50年內重要科技產品，因此將藉由Project Athena設計打造全新PC使用體驗。而在針對全新體驗目標所設立的關鍵經驗指標 (Key Experience Indicators，KEI)，分別以實際使用模型定義，包含如下：

針對各平台需求的年度標準概述

廣泛的協同工程支援和創新先導 (pathfinding)

產業生態體系合作以加速零組件的開發、最佳化和可用性

Project Athena亦包含針對筆電的全方位驗證流程

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在Project Athena的1.0目標規格中，Intel主要先針對筆電裝置電池使用模式進行最佳化，此外也根據筆電用戶在家中或在現實狀況下工作的日常生活進行研究，並且與產業生態體系合作推動全新筆電使用體驗創新。

此次說明中，Intel除了預告基於Project Athena打造的筆電產品將在今年下半年接連問世，處理器將預計先採用代號「Ice Lake」架構設計規格，藉此對應更長電力使用時間，但同時可維持足夠的運算效能，同時機身也能對應2 in 1形式使用模式，並且允許OEM廠商針對需求客製化調整，另外也能對應Windows或Chrome OS作業系統設計產品。

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而在第一波關鍵經驗指標衡量目標，分別如下：

對電池的一致反應能力

在本機影片播放模式下電池續航力長達16小時以上，在實際效能條件下電池續航力達9小時以上

系統可在不到1秒的時間內從休眠中喚醒

至於1.0目標規格則包含以下6個關鍵創新重點：

即時行動：Modern Connected Standby和Lucid Sleep功能可透過簡單的上蓋開啟、按下按鍵或快速指紋識別等方式快速喚醒。

效能和反應能力：搭載Intel Core i5或i7處理器的系統採用Intel Dynamic Tuning技術，大於或等於8GB記憶體雙通道模式，以及大於或等於265GB NVMe SSD，包括Intel Optane記憶體H10選項。

人工智慧：包括遠場語音服務等功能以及支援OpenVINO和WinML，以及內含第10代Intel Core i系列處理器的最新設計，透過Intel DL Boost技術為筆電帶來廣泛的智慧效能，人工智慧效能更可提升約2.5倍。

電池續航力：包括USB Type C的快速充電功能，低功耗零組件的整合最佳化，以及對電源使用效率的協同工程支援。

連接性：與Intel Wi-Fi 6 (Gig+)與選配的Gigabit LTE的快速持久連接，並且可使用Thunderbolt 3與USB Type C裝置。

外形尺寸：觸控螢幕、精準觸控板，以及更多時尚、輕薄和二合一裝置 (2 in 1)的窄邊框設計，以提供更加身臨其境的沉浸式體驗。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》