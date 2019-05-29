高通期望以常時連網筆電顛覆傳統PC市場、帶動全新服務發展

針對此次在Computex 2019宣布與聯想合作基於Snapdragon 8cx處理器的常時連網筆電Project Limitless，Qualcomm Technologies資深副總裁暨行動業務總經理Alex Katouzian進一步透露，期望藉由Windows on Snapdragon的常時連網筆電設計，進一步顛覆傳統PC市場。

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其實，在先前提出以Snapdragon 835處理器打造的首款常時連網筆電產品時，由於僅只是將行動處理器放進筆電，雖然與微軟針對作業系統運作進行各方面調整、最佳化，但在整體軟體執行效率表現、使用體驗仍無法比擬現有筆電產品，即便整體電池續航表現更高，卻仍因軟體服務相容運作表現不夠理想，使得市場接受度不算太高。

而在後來推出以Snapdragon 850處理器打造的常時連網筆電，到去年在夏威夷活動上揭曉以全新架構打造的Snapdragon 8cx處理器，Qualcomm強調新一代的常時連網筆電已經與過往產品大不相同，例如整體運算效能可對比Intel Core i5等級處理器，並且藉由指令集最佳化、導入雙通道記憶體使用模式，同時處理器運算架構也與行動處理器明顯不一樣，加上與微軟大幅度合作，讓Win32架構軟體模擬運算效率提昇，藉此讓新款常時連網筆電可提供更好執行表現。

比方此次在現場實際展示項目中，Qualcomm便強調新款常時連網筆電可同時連接輸出兩組4K解析度螢幕，並且執行多工運算模式，其中還包含以模擬方式執行Photopshop，強調過往常時連網筆電產品無法實現的運作模式。

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成為改變市場角色

在進一步解決效能運作與軟體相容問題，Alex Katouzian認為全新的Windows on Snapdragon常時連網筆電將可顛覆傳統PC市場，並且藉由帶動全新使用體驗與應用模式，進而活絡近年來成長趨緩的PC市場成長動能。

從過去改變手機使用模式，到目前期望撼動傳統PC市場，Qualcomm預期將可藉由常時連網筆電改變市場，甚至能進一步改變電信資費、內容服務發展方向，比方說在未來5G網路服務發展趨勢之下，或許將持續催生可讓使用者更方便使用行動網路的資費方案，同時也能帶動更多元網路服務規模成長，並且改變傳統運算模式。

以目前越來越多網路串流服務催生情況來看，確實配合雲端網路協同運算的服務內容越來越多，例如串流影音，以及即將普及應用的雲端遊戲串流服務，Qualcomm認為此類服務持續成長之下，同樣也有助於常時連網筆電，以及各類行動裝置市場規模擴大。

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與更多廠商合作常時連網筆電，但華為可能暫時無法繼續合作

至於針對現階段的常時連網筆電合作夥伴，Alex Katouzian表示除了此次宣布合作的聯想，同時也包含過往已經建立合作關係的華碩、HP、三星在內廠商，預期接下來還會有更多廠商加入合作。

但針對近期才剛宣布銷售搭載Snapdragon 850處理器的常時連網筆電，同時過往也有深度合作關係的華為，Alex Katouzian說明基於現行美國政府限令因素，接下來將會暫停向華為供應處理器，使得華為常時連網筆電銷售將因此產生影響。

不過，Alex Katouzian強調華為依然是Qualcomm重要合作夥伴，因此也預期日後能在局勢放緩情況下恢復合作關係，同時也說明現階段在中美貿易競爭情況下，並不會改變在中國市場合作發展模式，更不會因此受到影響。

Qualcomm Technologies資深副總裁暨行動業務總經理Alex Katouzian 分享 facebook

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》