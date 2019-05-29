技嘉新款AERO 15系列筆電針對創作者打造 同樣整合微軟雲端AI功能

今年在CES 2019揭曉結合微軟Azure雲端協同運算的AERO 15筆電之後，技嘉在此次Computex 2019期間更宣布推出採用三星AMOLED 4K解析度螢幕的新款AERO 15 OLED，同時也宣布推出更多AERO系列筆電，藉此對應創作者不同使用需求。

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新款AERO 15 OLED分別對應100% DCI-P3廣色域表現，並且符合DisplayHDR 400規格設計，甚至支援X-Rite Pantone色彩認證，並且在出廠前均完成校色，讓影像創作者能以更接近真實色彩顯示效果進行創作，依照內建顯示卡規格差異，AERO 15 OLED分別提供YA、XA、WA與SA三種版本。

除了推出採用三星AMOLED 4K解析度螢幕版本，技嘉同時也推出採Full HD解析度、使用夏普LCD螢幕設計的AERO 15 XA，同樣也支援X-Rite Pantone色彩認證，並且在出廠前均完成校色。

而硬體方面則分別可選擇Intel第9代Core i9-9980HK，ore i7-9750H規格，記憶體則可擴充至64GB 2555MHz DDR4規格，顯示卡最高則可採用Max-Q設計形式的NVIDIA GeForce RTX 2080。連接埠則對應3組USB 3.1、支援DP1.4與USB 3.1規範的USB-C、一組Thunderbolt 3、一組HDMI 2.0，以及3.5mm耳機孔與RJ-45網路孔，甚至針對創作者需求增加支援UHS-II的SD讀卡槽。

與先前推出的AERO 15一樣，新款AERO 15系列也同樣支援微軟Azure雲端運算整合應用，藉此讓更多創作流程可更流暢完成。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》