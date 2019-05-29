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Hyper X推出鍵軸壽命可達8000萬次、首款HyperX自行設計機械軸

2019-05-29 09:46楊又肇

Kingston旗下電競品牌Hyper X，在此次Computex 2019宣布推出全新Alloy Origins機械式電競鍵盤，其中首度採用Hyper X自行設計的機械鍵軸，提供1.8mm觸發點與3.8mm觸發鍵程，藉此縮短鍵軸的反應時間，鍵軸更可承受高達8000萬次敲擊使用壽命。

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Hyper X過去推出的Alloy系列鍵盤標榜具備堅韌框架結構，以及反應靈敏的鍵軸設計，讓鍵盤兼具耐用性和穩定性，此次宣布推出的全新Alloy Origins電競鍵盤，更配備Hyper X首款自行設計的機械紅軸，提供1.8mm觸發點和3.8mm觸發鍵程，有效提升玩家在遊戲中的操作速度，同時按鍵壽命最高可承受8000萬次敲擊，確保鍵盤在最激烈操作下仍可維持正常使用體驗。

Alloy Origins採全尺寸鍵盤形式設計，但維持精巧尺寸設計，並且搭載LED背光鍵軸設計，讓玩家能透過新版Hyper X NGenuity軟體，針對各個按鍵自訂RGB色彩，並且可藉由內建記憶體儲存多達三種燈光效果與巨集鍵設定。

Hyper X Alloy Origins機械式電競鍵盤預計將於2019下半年問世。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電競鍵盤

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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