NVIDIA EGX邊緣運算平台 因應5G、自動化、人工智慧應用打造

針對邊緣運算應用需求，NVIDIA在Computex 2019展前活動宣布推出名為NVIDIA EGX的邊緣運算平台，其中可藉由Jetson Nano進行低功耗的影像辨識，或是針對複雜人工智慧應用NVIDIA T4進行更具彈性運算效能佈署。

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此次宣布推出的NVIDIA EGX邊緣運算平台，主要針對各類邊緣運算需求打造，分別可對應5G網路基地台、自動化倉儲、智慧商店、自動化工廠等運作需求打造，並且可透過堆疊方式建構更具彈性的運算規模。

其中可以藉由體積極小的Jetson Nano運算平台，以更小電功耗執行每秒可達5萬億兆次浮點運算 (TOPS)效能，藉此對應影像識別等邊緣運算，而藉由可堆疊建構的NVIDIA T4伺服器，對應每秒超過1萬兆次浮點運算效能，則可對應即時語音識別等人工智慧技術應用。

目前包含宏碁、華擎、華碩、源訊、Cisco、Dell EMC、富士通、技嘉、HPE、聯想、廣達、泰安在內廠商均與NVIDIA EGX邊緣運算平台設計合作。

另外，NVIDIA也與目前隸屬IBM的Red Hat攜手合作，將NVIDIA旗下邊緣堆疊技術與企業級Kubernetes容器編譯平台的OpenShift功能進行整合、優化，藉此讓各類邊緣運算可以透過NVIDIA旗下GPU產品進行硬體加速。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》