華碩揭曉不太一樣的「雙螢幕」筆電ZenBook Pro Duo與ZenBook Duo

相比去年推出的雙螢幕概念筆電「Project Precog」，華碩此次在Computex 2019展前活動揭曉搭載「第二螢幕」設計的ZenBook Duo，以及硬體強化設計的ZenBook Pro Duo。

分享 facebook

其中，在ZenBook Pro Duo採用螢幕規格為15.6吋、4K觸控OLED面板，第二螢幕尺寸則為14吋、4K解析度觸控螢幕，而在ZenBook Duo則採用14吋Full HD解析度、不支援觸控的LCD面板，以及12.6吋、同為Full HD解析度規格的觸控螢幕。

而ZenBook Pro Duo與ZenBook Duo搭載的觸控螢幕，均採用ScreenPad Plus功能設計，使用者可將主螢幕上的畫面「釘選」在第二螢幕上，或是將第二螢幕做為主螢幕的延伸顯示範圍，或是透過上下螢幕執行不同應用程式，甚至可將常用應用程式加入ScreenPad Plus功能裡的快速選單內，方便日後透過觸控方式快速呼叫。

至於ZenBook Pro Duo最高硬體規格可採用Intel Core i9規格處理器、NVIDIA GeForce RTX 2060，至於ZenBook Duo則最高採用Core i7規格處理器、搭載NVIDIA MX250獨立顯示卡，另外也均搭載Intel Wi-Fi 6無線連接功能。

華碩目前也尚未公布ZenBook Pro Duo與ZenBook Duo筆電預計上市時間，同時也尚未確認具體售價，但預期今年第三季就會有更具體消息。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》