華碩揭曉不太一樣的「雙螢幕」筆電ZenBook Pro Duo與ZenBook Duo
相比去年推出的雙螢幕概念筆電「Project Precog」，華碩此次在Computex 2019展前活動揭曉搭載「第二螢幕」設計的ZenBook Duo，以及硬體強化設計的ZenBook Pro Duo。
其中，在ZenBook Pro Duo採用螢幕規格為15.6吋、4K觸控OLED面板，第二螢幕尺寸則為14吋、4K解析度觸控螢幕，而在ZenBook Duo則採用14吋Full HD解析度、不支援觸控的LCD面板，以及12.6吋、同為Full HD解析度規格的觸控螢幕。
而ZenBook Pro Duo與ZenBook Duo搭載的觸控螢幕，均採用ScreenPad Plus功能設計，使用者可將主螢幕上的畫面「釘選」在第二螢幕上，或是將第二螢幕做為主螢幕的延伸顯示範圍，或是透過上下螢幕執行不同應用程式，甚至可將常用應用程式加入ScreenPad Plus功能裡的快速選單內，方便日後透過觸控方式快速呼叫。
至於ZenBook Pro Duo最高硬體規格可採用Intel Core i9規格處理器、NVIDIA GeForce RTX 2060，至於ZenBook Duo則最高採用Core i7規格處理器、搭載NVIDIA MX250獨立顯示卡，另外也均搭載Intel Wi-Fi 6無線連接功能。
華碩目前也尚未公布ZenBook Pro Duo與ZenBook Duo筆電預計上市時間，同時也尚未確認具體售價，但預期今年第三季就會有更具體消息。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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