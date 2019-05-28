華碩推出兩款全罩式耳機產品 可藉由人工智慧消除噪音

針對遊戲遊玩使用需求，華碩在Computex 2019展前活動揭曉兩款全新ROG Theta系列電競耳機，分別是採用7.1聲道設計，並且能以USB-C連接手機或筆電的ROG Theta，以及具備Hi-Fi音效與純銅鍍銀耳機線設計的ROG Theta Electret。

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在ROG Theta部分，由於採用純數位形式輸出聲音，因此耳機傳遞聲音相對乾淨，本身具備7.1聲道、4組驅動單體，並且採用華碩自制SupremeFX S1220A，以及4組ESS 9601音訊晶片。同時，ROG Theta更可藉由人工智慧技術降低環境噪訊，讓使用者更容易聽見聲音細節。

而ROG Theta Electret則是採用Hi-Fi等級輸出設計，相比ROG Theta則是少了RGB燈光，同時內建麥克風更獲得TeamSpeak、Discord認證，聲音方面則採用單駐極式驅動單體，以及常見驅動單體組合設計，讓低音也能一定清晰輸出表現。

另外，華碩此次也同步推出旗下耳機架配件，並且可當做USB Hub使用，本身也支援RGB背光，同時似乎也能與華碩Aura Sync連動。

建議售價方面，ROG Theta系列耳機預計會299美元起跳，預計今年7月陸續在全球各地區上市。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》