華碩揭曉首款掛上ROG品牌的外接式螢幕 支援240Hz畫面更新率

華碩往年在Computex期間多半會同步推出外接式螢幕產品，而在此次Computex 2019展前活動中，更是宣布推出新款支援10點同時觸控，並且可連接手機使用，甚至可搭配專屬app控制操作功能的15.6吋ZenScreen Touch外接式螢幕。

另外，華碩更針對遊戲遊玩使用需求推出名為ROG Strix XG17的外接式螢幕，標榜最高可對應240Hz畫面更新率，可支援畫面反應速度需要更快的第一人稱射擊遊戲。

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在對應手機連接輸出畫面的ZenScreen Touch外接式螢幕，分別採用15.6吋、解析度為Full HD設計，本身內建7800mAh電池電量，基本上可對應4小時連續使用時間，除了可支援一般桌機、筆電外接輸出之外，其實也能支援手機連接輸出使用。

不過，若要對應手機輸出的話，目前手機至少必須採用Android作業系統，同時尺寸必須介於4.7吋到6.4吋之間，另外也似乎會有運作相容問題。至於連接埠則分別採用USB-C，以及micro HDMI連接輸出規格。

而進一步針對遊戲遊玩需求，華碩也同步推出採17吋、Full HD解析度規格設計的外接式螢幕－ROG Strix XG17，則是強調可對應高達240Hz畫面更新率與3毫秒反應時間，同樣也內建可對應3小時左右連續顯示的電力，並且內建立體聲喇叭。

針對此款外接式螢幕，華碩也提供可磁吸固定的立架保護蓋配件，讓使用者可以放在筆電或手機等裝置旁，當做第二螢幕使用。至於目標使用族群，則是鎖定在行動裝置顯示輸出使用，或是當本身使用筆電的螢幕無法提供更快顯示反應速度時，即可藉由此款外接式螢幕對應畫面更新率更高的遊戲顯示輸出。

依照華碩的說法，認為會選購此款螢幕的使用者，多半是使用一般筆電產品，雖然具備獨立顯示卡，但螢幕卻可能無法對應更高反應速度或更新率，無法讓遊戲顯示輸出變得更加流暢，因此藉由此款螢幕即可支援更快畫面更新率，同時遊玩第一人稱遊戲時也會更加流暢。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》